Précision diagnostique d’un test immunologique Tau 217 phosphorylé dans le plasma pour la pathologie de la maladie d’Alzheimer | Démence et déficience cognitive | JAMA Neurologie

Points clés

Question

Quelles sont les capacités d’un test immunologique tau 217 phosphorylé dans le plasma (p-tau217) disponible dans le commerce pour identifier la physiopathologie de la maladie d’Alzheimer ?

Résultats

Cette étude de cohorte a révélé que le test immunologique p-tau217 montrait des précisions similaires à celles des biomarqueurs du liquide céphalo-rachidien pour identifier les pathologies anormales de l’amyloïde β (Aβ) et de la protéine tau. Une référence à 3 plages pour détecter une pathologie Aβ anormale était cohérente dans 3 cohortes ; sur 8 ans, le changement le plus important de p-tau217 a été observé chez les individus positifs à la fois pour Aβ et pour tau.

Signification

La plus grande disponibilité de tests hautement performants pourrait accélérer l’utilisation des biomarqueurs sanguins en milieu clinique et bénéficier à la communauté des chercheurs.

Importance

La protéine tau phosphorylée (p-tau) est un biomarqueur sanguin spécifique de la pathologie de la maladie d’Alzheimer (MA), la p-tau217 étant considérée comme la plus utile. Cependant, la disponibilité des tests p-tau217 pour la recherche et l’usage clinique est limitée. L’élargissement de l’accès à ce biomarqueur hautement précis de la MA est crucial pour une évaluation et une mise en œuvre plus larges des tests sanguins de la MA.

Objectif

Déterminer l’utilité d’un nouveau test immunologique disponible dans le commerce pour le p-tau217 plasmatique pour détecter la pathologie de la MA et évaluer les plages de référence pour l’amyloïde β (Aβ) anormal et le changement longitudinal dans 3 cohortes sélectionnées.

Conception, cadre et participants

Cette étude de cohorte a examiné les données de 3 cohortes d’observation monocentriques : données transversales et longitudinales de la cohorte Translational Biomarkers in Aging and Dementia (TRIAD) (visites d’octobre 2017 à août 2021) et de la cohorte Wisconsin Registry for Alzheimer’s Prevention (WRAP) ( visites de février 2007 à novembre 2020) et données transversales de la cohorte de l’Initiative de Sant Pau sur la neurodégénérescence (SPIN) (visites de référence de mars 2009 à novembre 2021). Les participants comprenaient des individus avec et sans déficience cognitive regroupés par statut amyloïde et tau (AT) à l’aide de biomarqueurs PET ou CSF. Les données ont été analysées de février à juin 2023.

Expositions

Imagerie par résonance magnétique, tomographie par émission de positons Aβ (TEP), TEP tau, biomarqueurs du liquide céphalorachidien (LCR) (essais immunologiques Aβ42/40 et p-tau) et p-tau217 plasmatique (test ALZpath pTau217).

Principaux résultats et mesures

Précision du plasma p-tau217 dans la détection d’une pathologie amyloïde et tau anormale, changement longitudinal de p-tau217 en fonction de l’état pathologique de base.

Résultats

L’étude a inclus 786 participants (moyenne [SD] âge, 66,3 [9.7] années; 504 femelles [64.1%] et 282 hommes [35.9%]). Une grande précision a été observée dans l’identification d’une Aβ élevée (aire sous la courbe [AUC], 0,92-0,96 ; IC à 95 %, 0,89-0,99) et pathologie tau (ASC, 0,93-0,97 ; IC à 95 %, 0,84-0,99) dans toutes les cohortes. Ces précisions étaient comparables à celles des biomarqueurs du LCR pour déterminer un signal TEP anormal. La détection d’une pathologie Aβ anormale à l’aide d’une référence à 3 plages a donné des résultats reproductibles et réduit les tests de confirmation d’environ 80 %. Longitudinalement, les valeurs plasmatiques de p-tau217 ont montré une augmentation annuelle uniquement chez les individus Aβ-positifs, l’augmentation la plus élevée étant observée chez ceux présentant une positivité tau.

Conclusions et pertinence

Cette étude a révélé qu’un test immunologique p-tau217 disponible dans le commerce identifiait avec précision la maladie d’Alzheimer biologique, comparable aux résultats utilisant les biomarqueurs du LCR, avec des seuils reproductibles entre les cohortes. Il a détecté des changements longitudinaux, y compris au stade préclinique.

Dans la maladie d’Alzheimer (MA), les biomarqueurs sanguins sont devenus des outils évolutifs pour l’évaluation clinique, le recrutement d’essais et la surveillance de la maladie.1 Leur mise en œuvre prévue vise à réduire considérablement le recours aux analyses du liquide céphalorachidien (LCR) ou à la tomographie par émission de positons (TEP) dans les centres spécialisés.2 De plus, un biomarqueur sanguin robuste et précis permettrait une évaluation plus complète des troubles cognitifs dans les contextes où les tests avancés sont limités. Par conséquent, l’utilisation d’un biomarqueur sanguin vise à améliorer un diagnostic précoce et précis de la maladie d’Alzheimer, conduisant à une meilleure prise en charge des patients et, à terme, à un accès rapide aux traitements modificateurs de la maladie.

La protéine tau phosphorylée (p-tau) est le principal candidat biomarqueur sanguin, démontrant une précision diagnostique et une spécificité de la maladie supérieures à celles des autres candidats.3,4 Le ratio amyloïde β 42/40 (Aβ42/40), un biomarqueur validé du LCR,5 a des limitations dans le sang6,7 et n’a pas la robustesse requise pour les tests cliniques de routine.8,9 En revanche, les résultats très performants des tests sanguins p-tau montrent une augmentation substantielle du nombre de patients atteints de MA,dix se produisant simultanément avec le dépôt de plaque extracellulaire Aβ, une caractéristique caractéristique de la MA. Cette relation est observée tout au long du continuum de la MA, y compris la phase asymptomatique des formes sporadiques et génétiques de la MA.11–14 Pourtant, certaines espèces de p-tau, mais pas toutes, sont également associées à la pathologie de l’enchevêtrement neurofibrillaire, la caractéristique pathologique secondaire de la MA.15–17 Ainsi, le p-tau est considéré comme le principal biomarqueur sanguin de la pathologie de la MA à tous les stades de la maladie.

Parmi les biomarqueurs Tau sanguin proposés,18–21 la protéine tau phosphorylée au niveau de la thréonine 217 (p-tau217) a toujours montré de hautes performances pour différencier la MA des autres troubles neurodégénératifsdix,22 et dans la détection de la pathologie de la MA chez les patients présentant une déficience cognitive légère (MCI).22 Notamment, p-tau217 présente des changements plus importants que p-tau181 et p-tau231,dix atteignant souvent une discrimination élevée, avec des aires sous la courbe (AUC) dépassant 90 %.19,23 De plus, p-tau217 démontre une trajectoire longitudinale unique, montrant des augmentations associées à une atrophie cérébrale aggravée et à une baisse des performances cognitives chez les individus présentant une pathologie Aβ élevée.24,25

Avec la mise en œuvre imminente de thérapies anti-Aβ dans la gestion de la démence, des biomarqueurs sanguins validés sont nécessaires de toute urgence pour guider les décisions de traitement en temps opportun. Bien que le p-tau217 plasmatique se soit révélé prometteur en tant qu’outil de diagnostic de la MA, son évaluation à grande échelle a été entravée par la disponibilité limitée de tests commerciaux. Cette étude vise à combler cette lacune en évaluant l’utilité d’ALZpath pTau217, un test immunologique disponible dans le commerce, pour mettre en évidence la présence d’une pathologie de la MA. De plus, nous visons à rapporter les plages de référence du plasma p-tau217 qui correspondent à des mesures anormales de la TEP amyloïde et du LCR.

Cette étude a inclus des participants de 3 cohortes d’observation : les biomarqueurs translationnels du vieillissement et de la démence (TRIAD), le registre du Wisconsin pour la prévention de la maladie d’Alzheimer (WRAP) et l’initiative de Sant Pau sur la neurodégénérescence (SPIN). Les participants ont donné leur consentement éclairé écrit ou verbal et les études ont été approuvées par les comités d’éthique concernés (eMethods in Supplément 1). La présente étude fait suite au renforcement du reporting des études observationnelles en épidémiologie (STROBOSCOPIQUE) lignes directrices en matière de reporting.

TRIAD a inclus 268 participants ne présentant aucun trouble cognitif (134 individus [50%]), MCI (63 [23.5%]), démence AD ​​(46 [17.2%]), et la démence non-MA (24 [9.0%]). L’étude WRAP26 incluaient des données sur 323 participants, pour la plupart sans déficience cognitive lors du premier prélèvement d’échantillon de plasma (aucune déficience, 309 [95.6%]; MCI, 12 [3.7%]; Démence AD, 2 [0.6%]). La cohorte SPIN27 inclus 195 participants : témoins sans déficience cognitive (82 [42.1%]), les personnes atteintes de MCI en raison de la MA (72 [36.7%]) et les personnes atteintes de démence AD ​​(41 [21.0%]). Le diagnostic était basé sur des critères cliniques internationalement reconnus, et les participants témoins avaient des scores cognitifs normaux selon les évaluations neuropsychologiques standard. Un sous-ensemble de patients bénéficiant d’un suivi longitudinal était composé de 392 participants de TRIAD et WRAP définis par des biomarqueurs TEP (eTableau 1 dans Supplément 1). Ceux-ci comprenaient des participants classés en 3 groupes : amyloïde et tau négatif (A−T− ; n = 297), amyloïde positif et tau négatif (A+T− ; n = 66) et amyloïde positif et tau-. positif (A+T+ ; n = 29). Dans l’étude WRAP, le nombre médian d’échantillons collectés par patient était de 3 sur une moyenne (SD) de 5,22 (1,41) ans. Dans TRIAD, la médiane des échantillons par patient était de 2, collectés sur une période moyenne de 1,90 (0,61) ans.

Imagerie, biomarqueurs du LCR et du plasma

Les méthodes d’imagerie détaillées pour TRIAD, WRAP et SPIN se trouvent dans les eMethods de Supplément 1. Dans TRIAD, Aβ et tau PET ont été déterminés par [18F]-AZD469428 et [18F]-MK6240,29 respectivement. Dans WRAP, les mesures PET ont été déterminées par [11C]-PiB30 et [18F]-MK6240.31,32 Dans SPIN, Aβ PET a été déterminé par [18F]-florbétapir ou [18F]-flutémétamol dans un sous-ensemble plus petit de participants, le CSF Aβ42/40 étant utilisé pour définir le statut A pour la plupart des participants, comme décrit ci-dessous. Tau PET n’était pas disponible pour la cohorte SPIN et T a été défini par CSF p-tau181. La positivité de l’Aβ-PET a été standardisée dans toutes les cohortes sous la forme d’une valeur centiloïde supérieure à 24 (rapport de valeur d’absorption standardisé [SUVR] 1,55 pour [18F]-AZD469433 ou rapport de volume de distribution 1,2 pour [11C]-PiB). Positivité Tau avec [18F]-MK6240 a été défini comme une région d’intérêt méta-temporelle SUVR supérieure à 1,24 pour TRIAD34 et SUVR supérieur à 1,3 en WRAP.

Les procédures de prélèvement d’échantillons de LCR étaient similaires dans toutes les cohortes et sont décrites dans les méthodes électroniques du Supplément 1. Dans TRIAD et SPIN, Lumipulse G1200 ou G600II a été utilisé pour quantifier le CSF Aβ42, Aβ40 et p-tau181.35,36 De plus, le p-tau217 du CSF a été quantifié par un réseau interne à molécule unique (Simoa) développé à l’Université de Göteborg.33 Un nouveau Simoa pour le p-tau205 du LCR a été mesuré uniquement dans TRIAD. Pour WRAP, les CSF Aβ42, Aβ40 et p-tau181 ont été mesurés à l’aide du Roche NeuroToolKit.37

Des échantillons de plasma de TRIAD, WRAP et SPIN ont été analysés à…