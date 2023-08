"Précipitations intenses à venir" Pour ces États, avertit l’agence météorologique

Le Département météorologique indien (IMD) a émis samedi une alerte orange pour le Bengale occidental sub-himalayen et le Sikkim, avec des prévisions de « pluies fortes à très fortes » dans la région pour les deux prochains jours.

L’IMD a conseillé aux habitants de s’abstenir de s’aventurer dans des zones sujettes à l’engorgement des eaux et des structures vulnérables.

Dans un message sur X, (anciennement appelé Twitter), IMD a écrit : « Pluies intenses à venir. Une alerte orange a été émise pour la région sub-himalayenne, le Bengale occidental et le Sikkim. Préparez-vous à des pluies abondantes à très abondantes allant de 115,6 à 204,4 mm sur 12 et 13 août. Restez en sécurité et restez informé ! »

De même, pour l’Uttarakhand, l’IMD a émis une alerte orange avec un avertissement de « pluies fortes à très fortes » les 12, 15 et 16 août.

« Pluies intenses à venir. Une alerte orange a été émise pour l’Uttarakhand. Préparez-vous à des pluies abondantes à très abondantes allant de 115,6 à 204,4 mm les 12, 15 et 16 août. Restez en sécurité et restez informé ! » IMD a déclaré dans un tweet.

De nombreux districts de l’Uttarakhand ont reçu de fortes pluies au cours des deux derniers jours, ce qui a provoqué de graves engorgements et inondations, et a perturbé la vie normale.

Plus tôt, l’IMD a également émis une alerte orange pour l’Arunachal Pradesh, l’Assam et le Meghalaya pour samedi.

« Pluies intenses à venir. Une alerte orange a été émise pour l’Arunachal Pradesh, l’Assam et le Meghalaya. Préparez-vous à des pluies abondantes à très abondantes allant de 115,6 à 204,4 mm le 12 août. Restez en sécurité et restez informé! », A déclaré l’IMD.

Selon l’IMD, le Gangetic West Bengal a connu des pluies abondantes à très abondantes au cours de la période du 11 au 12 août, Shyambati enregistrant (13 cm), Deocha Barrage (9 cm) et Digha (6 cm) des précipitations.

