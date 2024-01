Précipitations et temps hivernal arrivent dans le sud de la Californie

Gardez vos parapluies à portée de main car les tempêtes de pluie continueront à inonder le sud de la Californie tout au long du week-end et la semaine prochaine.

“Nous avons certainement beaucoup plus de pluie et de neige qui arrivent dans le sud de la Californie”, a déclaré Kaj Goldberg, météorologue à KTLA. « Ce n’est que le premier tour. Nous avons quelques fronts supplémentaires qui passeront par SoCal.





Des précipitations sont attendues jusqu’à lundi avec environ 0,5 à 2 pouces de pluie sur les régions côtières et les vallées et 2 à 4 pouces dans les contreforts et les montagnes. selon le Service météorologique national. Les pentes exposées au sud-ouest recevront encore plus de précipitations.

Samedi, les averses dans les comtés de Ventura, Los Angeles et Orange, ainsi que dans l’Inland Empire, se poursuivront jusqu’à lundi soir. Des averses persistantes dans les comtés de San Luis Obispo et de Santa Barbara pourraient durer jusqu’à mercredi.

Orages imminents pour le sud de la Californie le lundi 22 janvier 2024. (KTLA) Un avis météo hivernal est en vigueur jusqu’au dimanche 21 janvier à 13 h (KTLA) Totaux de pluie pour le sud de la Californie le week-end du 20 au 22 janvier 2024. (National Weather Service) Totaux de pluie pour le sud de la Californie le week-end du 20 au 22 janvier 2024. (National Weather Service) Potentiel d’orages pour le sud de la Californie du 20 au 22 janvier 2024. (National Weather Service) Orages imminents pour le sud de la Californie le lundi 22 janvier 2024. (KTLA)

Les risques d’orages seront plus actifs lundi de midi jusqu’en soirée.

Le temps pluvieux créera des conditions de conduite dangereuses dans tout le Southland, avec une visibilité limitée et de possibles inondations des routes.

“Si vous partez, soyez très prudent au volant au cours des prochains jours, en particulier lorsque vous vous rendez au travail ou à l’école lundi matin”, a conseillé Goldberg. « Lundi matin, ce sera très risqué. Les rues seront glissantes. Accordez-vous suffisamment de temps supplémentaire pour vous rendre au travail ou à l’école.

Un avis de météo hivernale sera en vigueur jusqu’au dimanche 21 janvier à 13 heures, mais sera probablement prolongé jusqu’à lundi, a déclaré Goldberg.

Des chutes de neige sont attendues à des altitudes supérieures à 6 500 pieds, avec 6 à 12 pouces de neige possibles au-dessus des niveaux de la station, selon le NWS.

Avis de vagues et d’inondations élevées sont en vigueur pour les zones côtières d’Oxnard à Long Beach jusqu’à dimanche soir à 22 heures.

Les autorités exhortent le public à se préparer et à faire preuve de prudence en cas de pluie torrentielle. Voici quelques façons de se préparer au temps orageux :

Enlever les débris des gouttières et des cours d’eau

Avoir un plan de secours pour toute activité de plein air

Éviter les routes inondées

Redoubler de prudence lorsque vous conduisez en raison de routes glissantes

Rester à jour avec les prévisions actuelles pour tout changement

Pendant la nuit totaux de pluie le samedi soir comprennent :

Plage de Redondo – 0,7 pouces

Longue plage – 0,45 pouces

Centre-ville de Los Angeles – 0,3 pouces

Santa Ana – 0,47 pouces

Collines boisées – 0,28 pouces

Plus blanc – 0,35 pouces

Topanga – 0,41 pouces

Aéroport de Chino – 0,25 pouces

Les derniers avertissements de tempête et les totaux de précipitations peuvent être consultés sur le Site Web du Service météorologique nationalsite.

Les prévisions d’averses de pluie de l’équipe météorologique de KTLA peuvent être vues dans le lecteur vidéo ci-dessus.