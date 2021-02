Precious Mustapha n’avait «aucune idée de l’ampleur du destin»

De fan de The Vampire Diaries à la star de Destin: la saga Winx.

Dans une discussion exclusive avec E! Actualités, actrice Précieux Mustapha a retenti sur le succès du dernier drame pour jeunes adultes de Netflix. Après ses débuts dans la première saison sur Netflix le mois dernier, Destin: la saga Winx s’est retrouvé dans le non. 1 place aux États-Unis et tendance mondiale.

« Je me sens vraiment, vraiment heureux et comme dépassé », a déclaré Mustapha en exclusivité à E! Nouvelles. « Et c’est vraiment agréable de voir la réponse dans le sens du genre, les téléspectateurs ont vraiment pris les personnages et apprécié la série. »

Pour ceux qui ne connaissent pas le spectacle, Destin: la saga Winx est une réinvention de Iginio Straffisérie animée de, Winx Club, et suit un groupe de fées fréquentant le magique Alfea College dans l’Autre Monde.

Avec une base de fans déjà établie et depuis longtemps TVD producteur et écrivain Brian Young à la barre, Sort était garanti pour être un succès pour le service de streaming. Cependant, Mustapha, qui joue la fée de l’eau Aisha, ne réalisait pas à quel point le spectacle serait un succès.