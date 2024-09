Précédents positifs du Betis avant Getafe comme local

Marta Sánchez-Haro Séville 18/09/2024



Le Le Real Betis sera présent à Getafe à 19h00 chez Benito Villamarín. Ce parti, correspondant à la journée 3tuvo qui sera affiché parce que le conjunto vertdiblanco a joué avant le FC Kryvbas l’éliminatoire de la Conference League.

Dans la les dix dernières saisonss, le Betis est en méditation avec l’équipe madrilène à 18 occasions avec un équilibre de seis victorias, siete derrotas et cinco empates. Cependant, les meilleurs résultats les obtuvo jugando como local. Les nouveaux partis qui se sont disputés dans le temple verdiblanco ont pu se rendre sur leur site.

Le dernière confrontation que l’équipe de Manuel Pellegrini se disputait comme local avant les Bordalás il a été vendu avec un empat. Le parti a commencé avec une pénalité à la 7ème minute et Greenwood a pris le métro une fois pour se transformer en or. Le Betis a eu plusieurs occasions de marquer le 1-1 sur le marqueur dans diverses occasions, mais il n’a pas été jusqu’à la minute 35 lorsque l’arbitre a marqué une pénalité et Isco a été encaissé par le marqueur.

C’est mercredi, les de Pellegrini cherchent leur deuxième Victoria de la temporada a imponerse al Leganés 2-0. En changeant, el Getafe aujourd’hui ne ha logrado ganar ningún partido esta temporada.