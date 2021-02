La Chambre des représentants américaine, dominée par les démocrates, a voté la destitution de Marjorie Taylor Greene (R-Géorgie) de deux comités, alors que les républicains protestaient contre «l’impact durable et dommageable» du «nouveau précédent dangereux».

Greene a été démis des comités du budget et de l’éducation et du travail jeudi après-midi. Les démocrates l’ont accusée d’internet «Discours de haine» et soutenant les théories du complot telles que QAnon alors qu’elle était une simple citoyenne, et affirmait qu’elle représentait un danger de « nuire » aux autres membres du Congrès et aux Américains.

Alors que le plus tôt vote de procédure brisé 218-210 le long des lignes de parti, onze républicains se sont rangés du côté des démocrates dans le vote final de 130-199 pour dépouiller Greene de ses affectations au comité.

Dans un discours prononcé devant la Chambre, Greene a regretté les commentaires faits avant son élection, mais a déclaré qu’elle «Je n’ai jamais dit une seule des choses dont je suis accusé aujourd’hui pendant ma campagne», ou depuis son élection au Congrès.

« C’étaient des mots du passé, et ces choses ne me représentent pas, elles ne représentent pas mon district et elles ne représentent pas mes valeurs, » dit-elle, avant de pivoter pour dénoncer l’annulation de la culture et de la censure.

Tout en déclarant les commentaires de Greene avant son élection « Complètement inapproprié » et méritant d’être condamnée, les dirigeants républicains de la Chambre ont néanmoins exhorté leurs membres à voter contre sa destitution, affirmant que cela mettrait « Un nouveau précédent dangereux. »

« La résolution dont la Chambre est saisie aujourd’hui ne concerne pas les commentaires du représentant Greene dans le passé, mais constitue plutôt une nouvelle violation des droits des minorités qui aura un impact durable et dommageable sur l’institution », la direction a écrit dans l’instruction.

Commentant cela, la représentante Debbie Wasserman Schultz (D-Floride), qui a lancé la motion visant à retirer Greene des comités, a insulté le chef de la minorité Kevin McCarthy (R-Californie) comme «Qevin McQarthy.»

C’était un pas au-delà de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie), qui a dénoncé mercredi McCarthy comme «Q-California» et l’a accusé de «Échec à diriger son parti» et«Remise des clés» à Greene, qu’elle décrit comme un « Antisémite, adhérent de QAnon et 9/11 Truther. »

S’exprimant à la Chambre, McCarthy a accusé les démocrates d’hypocrisie et de double poids, évoquant les déclarations passées et le comportement de représentants comme Ilhan Omar (D-Minnesota), Maxine Waters (D-Californie) et Eric Swalwell (D-Californie), qui ont tous été récompensés à la place.

«C’est le Congrès le moins productif depuis l’année dernière», McCarthy a souligné, appelant la discussion Greene un «Distraction par rapport aux vrais problèmes» comme aider les Américains qui ont perdu leur emploi. Il a exhorté les démocrates à « Arrêtez d’essayer de trouver des moyens dangereux et qui divisent d’abuser du pouvoir de la majorité » et ont dit qu’ils pourraient vivre pour regretter la nouvelle norme qu’ils sont en train de créer « Beaucoup plus tôt que vous ne le pensez. »

Bien que Greene ait fait l’objet d’une attention négative de la part des médias et des démocrates au cours des dernières semaines, rien ne laisse penser que son retrait en sera la fin. Plusieurs membres démocrates du Congrès ont déjà revendiqué la simple présence de « Les gens avec des armes » comme la représentante de première année Lauren Boebert (R-Colorado) les fait se sentir en danger.

