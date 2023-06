Pré-teaser animalier : Ranbir Kapoor utilisant violemment une hache pour attaquer des crétins masqués vous donnera la chair de poule ; les fans saluent sa transformation en tueur

Ranbir Kapoor, à lui seul, en hachant la foule, vous donnera instantanément la frousse, et les fans sont submergés de voir cette transformation mordante de l’acteur et l’appellent épique. Au moment où vous appuyez sur le bouton de lecture du pré-teaser Animal, cela vous laissera accro aux écrans, et les fans deviennent gaga sur tout le pré-teaser et demandent aux créateurs de publier le teaser tout de suite. Vous pouvez voir Ranbir Kapoor porter une kurta blanche avec un, et garçon, il vous donnera la chair de poule avec cet aperçu sanglant de lui alors qu’il vit le titre du film Animal.

Regardez le pré-teaser épique d’Animal ; Le look de Ranbir Kapoor vous donnera instantanément des frissons.

RANBIR KAPOOR: LE PRE-TEASER ‘ANIMAL’ EST ICI Je vais le garder court et simple, après avoir regardé le premier aperçu de #Animal: UNE TEMPÊTE ARRIVE Et #RanbirKapoorle look est ???. Voici un aperçu du monde créé par #SandeepReddyVanga #AnimalPreTeaser #BhushanKumar pic.twitter.com/wpUKYzEC1r taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 11 juin 2023

Comme @imvangasandeep promis, celui-ci sera LE FILM BOLLYWOODIEN LE PLUS VIOLENT JAMAIS… #RanbirKapoor est sur un KILLING SPREE dans le #Animal pré-teaser..? La saga des gangsters sort dans les CINÉMAS le 11 AOÛT en hindi, tamoul, télougou, malayalam et kannada ! @MuradKhetani @TSeries pic.twitter.com/tCc2Dp7Kgp Rahul Raut (@Rahulrautwrites) 11 juin 2023

Les fans ne peuvent pas se remettre du pré-teaser d’Animal, et ils sont extrêmement excités de voir Ranbir Kapoor dans cet avatar inédit. C’est la première fois que l’acteur sera vu dans un rôle gris et un personnage super négatif. Apparemment, la superstar du sud Mahesh Babu a d’abord été approchée pour Animal, mais il s’est abstenu en raison de l’extrême grisaille du personnage et du fait qu’il sentait que ses fans ne l’accepteraient pas dans un rôle aussi négatif. Ranbir Kapoor est intervenu et, après avoir regardé le pré-teaser d’Animal, les fans ne peuvent imaginer personne d’autre que Ranbir Kapoor. Le film présente Rashmika Mandanna dans le rôle principal féminin, plus tôt Parineeti Chopra a été choisie en face de l’acteur, mais elle a quitté le film. Animal présente également Bobby Deol dans le rôle important.