Pré-saison : Emi Buendia fait forte impression pour Aston Villa lors de la victoire contre Walsall | Actualités footballistiques

La signature de gros sous d’Aston Villa, Emi Buendia, a impressionné et a fourni deux passes décisives à Ollie Watkins alors que Villa battait Walsall 4-0 mercredi soir.

L’ancien meneur de jeu de Norwich, qui a rejoint Villa pour 33 millions de livres sterling cet été, a ouvert Walsall avec des passes sublimes alors que Watkins a trouvé le filet après 26 minutes, puis 38 minutes.

L’entraîneur-chef de Villa, Dean Smith, a raté le match amical de l’équipe alors qu’il s’isolait, alors l’entraîneur-chef adjoint Craig Shakespeare a pris les choses en main. Il a offert à Ashley Young un premier départ depuis son retour à Villa de l’Inter Milan tandis que Buendia a commencé à droite de l’attaque.

Après le doublé de Watkins, Villa en a ajouté un autre en seconde période lorsque Wesley s’est associé pour glisser Jaden Philogene-Bidace, qui est rentré chez lui avec confiance. Son compatriote Aaron Ramsey – frère de son compatriote Jacob – a ajouté un quatrième avec un puissant drive de 20 mètres.

Ailleurs, Tottenham ont perdu 3-0 contre Colchester alors qu’ils accueillaient à nouveau Heung-Min Son.

Le Sud-Coréen en a marqué un et a joué un rôle dans les deux autres. Il a ouvert le score en terminant une attaque rapide sur la gauche grâce à un travail rapide de Lucas Moura. Fils est ensuite devenu fournisseur, fouettant dans un coin précis pour que Moura rentre chez elle. Dele Alli était sur place pour porter le score à 3-0 juste avant la pause après une autre course et un centre formidables pour l’Anglais.