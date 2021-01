Pré-réservez un Galaxy S21 en Inde, obtenez une couverture gratuite

Samsung officialise les Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra lors d’un événement spécial le 14 janvier. À l’approche de ce jour, de plus en plus de sites Web Samsung locaux mettent en place des systèmes de pré-réservation pour les nouveaux appareils, même s’ils ne sont pas nommés.

Le dernier à rejoindre ce club est le site Internet de Samsung en Inde, qui prend désormais des pré-réservations aveugles pour « votre prochain smartphone Galaxy ». Si vous suivez cette voie maintenant et que vous achetez le téléphone, vous recevrez une Smart Clear Cover gratuite d’une valeur de 3849 INR.

Voici comment ça fonctionne. Si vous visitez la Source liée ci-dessous et entrez vos coordonnées pour la réservation, il vous sera alors demandé de payer 2 000 INR pour le Pass VIP. Si vous finissez par acheter un membre de la famille S21, ce montant sera déduit du montant de votre facture finale. De plus, si vous pré-réservez, Samsung promet que vous serez parmi les premiers à mettre la main sur les nouveaux appareils du sous-continent, avec une livraison prioritaire.

La source