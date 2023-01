Pré-commandez votre ordinateur de poche Razer Edge maintenant

Bord Razer, l’ordinateur de poche de jeu sous Android de Razer que j’aurais aimé avoir pour un prochain vol, est maintenant disponible en précommande aux États-Unis avec un prix de départ de 399 $. Si vous avez besoin d’une connexion 5G pour votre Razer Edge, le prix de détail est de 599 $ et le modèle est vendu exclusivement via Verizon.

L’appareil dispose de tous les boutons et de la puissance de traitement dont on pourrait avoir besoin pour certains jeux mobiles sérieux. L’appareil comprend la plate-forme de jeu Snapdragon G3X Gen 1 spécialement conçue, des haptiques de classe console, un écran 6,8 FHD + AMOLED avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz, ainsi que 8 Go de RAM. Nous avons une description complète de l’appareil avec toutes ses spécifications ici.

Razer a initialement dit que l’appareil serait disponible le 26 janvier. Bien que je suppose que c’est techniquement vrai, le site Web de Razer répertorie toujours l’appareil en précommande, les unités devant être expédiées le 8 février. C’est un peu ennuyeux, mais bon , ce n’est pas trop loin.

Voici ce que les acheteurs potentiels doivent se demander. Razer s’est-il engagé publiquement à améliorer les mises à jour logicielles de cet appareil ? Si l’histoire est un indicateur, Razer n’est pas trop favorable à ses appareils Android. Nous espérons plus de Razer. Le prix est également à discuter. Le modèle WiFi présente de nombreuses spécifications et fonctionnalités pour justifier les 399 $, mais l’ajout de la connectivité 5G ajoutant une prime de 200 $ est un peu ridicule pour moi. Cela ne me semble pas valoir le coup.

Encore une fois, j’appelle Razer pour qu’il m’envoie une unité pour examen. Allez, Razer !