Marissa Myers achète presque exclusivement dans des friperies depuis trois ans.

L’associé aux ventes de 24 ans d’un magasin de consignation à but non lucratif à Calgary a grandi en faisant du shopping d’occasion et est un « économe passionné » autoproclamé.

“Il n’y a absolument aucun moyen que je puisse justifier le shopping neuf et au détail alors qu’il existe déjà tant de vêtements”, a-t-elle déclaré.

Myers n’est pas seul.

Alors que de nombreux Canadiens comptent chaque jour sur les friperies, la hausse du coût de la vie, ainsi que les préoccupations éthiques, incitent les jeunes générations à faire davantage d’achats d’occasion.

Selon un rapport publié par la chaîne de friperies Value Village, 80 % de la génération Z au Canada et aux États-Unis ont acheté des vêtements dans un magasin d’occasion au cours de la dernière année.

Et certains se tournent vers les articles d’occasion en cette saison de cadeaux.

Mais la stigmatisation de l’achat d’articles d’occasion persiste, surtout lorsqu’il s’agit de cadeaux.

Myers a déclaré que les articles peuvent être perçus comme sales, moins désirables ou ne correspondant pas aux normes sociales, empêchant certaines personnes de faire des économies.

Cette saison des fêtes, cependant, Jeff Smail, vice-président du développement commercial chez Value Village, a déclaré que les friperies voient de plus en plus de gens acheter des cadeaux d’occasion, compte tenu du climat économique actuel.

Pour aider à réduire la stigmatisation, Natacha Blanchard, porte-parole de la plateforme de revente en ligne Vinted, a déclaré que les gens pouvaient commencer par demander des articles d’occasion pour les vacances.

“Si vous souhaitez aider à promouvoir davantage de cadeaux d’occasion, pourquoi ne pas créer votre liste de souhaits uniquement avec des objets d’occasion ?” dit Blanchard.

Elle a déclaré qu’en plus d’être plus éthique et soucieux des prix, offrir un article d’occasion peut constituer un cadeau unique et sentimental.

“J’ai reçu un [second-hand gift] qui contenait une petite note expliquant d’où vient le produit et quelle était sa vie passée », a-t-elle déclaré. “Quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment obtenir de nouveau.”

Tout au long de ses 33 années de travail au Value Village, Smail a déclaré avoir remarqué que les magasins d’occasion ont toujours été populaires auprès des jeunes générations.

“J’étais le père le plus populaire parce que je travaillais pour Value Village et donc ce sont toujours les générations futures qui se sont intéressées à l’épargne”, a-t-il déclaré. “Je pense que cela tient en partie au caractère unique de l’offre.”

Mais cette fois-ci, Smail pense que la tendance au sein de la génération Z semble être là pour durer, car les jeunes Canadiens sont plus préoccupés par l’impact environnemental de leurs actions que les générations plus âgées.

Les experts disent que l’industrie du vêtement d’aujourd’hui inquiète de nombreux jeunes quant à la façon dont leurs habitudes d’achat pourraient contribuer au changement climatique.

Il y a environ 30 ans, les entreprises de vêtements proposaient deux à trois collections par an. Désormais, une entreprise de mode rapide moyenne proposera jusqu’à 24 collections par an, a déclaré Javad Nasiry, professeur agrégé de gestion des opérations à l’Université McGill.

L’une des façons dont les détaillants de mode se sont adaptés à la demande croissante est de réduire la qualité des matériaux utilisés pour un vêtement, réduisant ainsi sa durée de vie, a déclaré Nasiry.

En plus de la forte concentration de ressources comme l’eau utilisée pour créer des vêtements, l’industrie textile contribue à des quantités massives de déchets mis en décharge.

Selon Value Village, 95 % des vêtements et textiles jetés dans les décharges auraient pu être portés à nouveau ou réutilisés.

Alors que Nasiry recommande de réduire les habitudes de consommation globales en réparant ou en louant des vêtements, il a déclaré que l’épargne est également un excellent moyen de réduire les déchets.

Alors que la saison des fêtes peut créer beaucoup de stress financier et de gaspillage, les friperies et les plateformes de revente peuvent offrir une alternative moins chère et plus écologique aux articles de la liste de souhaits.

Les cadeaux utilisés ne s’appliquent pas seulement aux vêtements, car les bijoux d’occasion, les appareils électroniques, les jouets pour enfants et les livres font également d’excellents cadeaux, a déclaré Blanchard.

“Nous devons comprendre que pré-aimé ne veut pas dire pis-aller.”

—Caitlin Yardley, La Presse canadienne