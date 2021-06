Pratyusha Banerjee n’a JAMAIS daté la célébrité de Bigg Boss, Vikas Gupta, révèle son ex-beau Rahul Raj Singh! | Nouvelles télévisées

New Delhi: Il y a quelques jours, le producteur de Bigg Boss, Vikas Gupta, a accaparé les projecteurs pour sa révélation explosive sur la sortie de l’actrice défunte Pratyusha Banerjee, mieux connue pour avoir joué Anandi dans Balika Vadhu.

À présent, L’ancien partenaire de Pratyusha, Rahul Raj Singh dans une interview avec Times of India a rejeté toutes ces affirmations faites par le producteur. Il a dit : « Pratyusha a toujours été ouverte sur ses relations. Elle n’a jamais caché sa vie personnelle. Vikas Gupta ne fait qu’utiliser la situation parce que la personne n’est pas en vie pour répondre à ses affirmations. Elle m’avait dit quand nous faisions le montrer Power Couple (2015) que Vikas lui avait proposé et elle l’a refusé, car elle était consciente de sa sexualité. Quand je lui ai demandé pourquoi n’avait pas pris de projet après Balika Vadhu et profité du succès de son émission, elle m’a dit que Vikas avait planifié un projet avec elle, qu’il a abandonné plus tard. »

« Pratyusha n’est jamais sorti avec Vikas, donc la question de leur séparation ne se pose pas. En fait, ils n’étaient même plus en bons termes après un certain temps. Il ne devrait pas inventer des histoires pour la publicité. Pratyusha l’aurait giflé si elle avait été en vie « , dit-il, ajoutant: « Je n’apprécie pas non plus qu’il mentionne mon nom dans ses interviews. Je ne pense pas qu’il ait autre chose à dire que moi en train de manger des chips à l’hôpital (quand Pratyusha était mort par suicide). Je trouve cela diffamatoire et si cela ne s’arrête pas, je devrai intenter une action en justice contre lui. Tout ce que je veux dire, c’est que cessez d’utiliser le nom de Pratyusha pour être sous les feux de la rampe », a-t-il ajouté.

Pour les inconnus, Vikas Gupta a parlé de sa bisexualité et a dit à Etimes : « Pratyusha l’a appris après notre rupture. Nous avons été ensemble pendant une courte période. La raison de la rupture serait que certaines personnes lui ont dit du mal de moi. . Mais je ne veux pas entrer dans les détails car elle n’est plus. J’étais très en colère contre elle après la rupture. Je l’ai évitée quand je l’ai vue sur la route une fois. Elle m’a appelé pour me demander comment Je fais ça. J’aimais Pratyusha. Je voulais faire un gros projet avec elle. Hélas! ».

Il a également révélé qu’elle avait appris sa sexualité avant leur rupture.

Vikas Gupta est un producteur de télévision, directeur créatif, scénariste et animateur de renom. Il est surtout connu pour son apparition dans Bigg Boss 11 et l’animation de l’émission MTV Ace Of Space.

Pratyusha Banerjee est devenue une star du jour au lendemain avec ‘Balika Vadhu’. Elle est décédée le 1er avril 2016, et sa disparition choquante a laissé sa famille, ses amis et ses fans en deuil. L’actrice a été retrouvée pendue dans son appartement de Bombay.

Elle a également participé à Bigg Boss 7 avec Kamya Punjabi et Gauahar Khan.