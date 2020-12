NOUVELLE-ORLÉANS: Le quart-arrière de première année Michael Pratt a lancé pour 254 verges et deux touchés, a couru pour deux de plus et a peut-être gelé la défaite 35-21 de Tulane contre Memphis samedi quand il a été frappé à la recherche d’une pénalité de but.

Tulane menait 28-21 et a conduit au quatrième quart lorsque Pratt a été contraint de courir aux deuxième et 10e. Alors qu’il descendait, Cole Mashburn de Memphis s’est avancé pour aider à l’arrêt. Bien qu’une rediffusion télévisée n’ait montré aucun contact casque-casque, Masburn a été disqualifié de la visée et Tulane a marqué un premier but en 9.

Cam Carroll a zigzagué dans la zone des buts lors de la prochaine action et Tulane a été deux touchés en retard contre une équipe de Memphis avec cinq victoires de retour cette saison.

La vague verte (6-5, 3-5 American Athletic Conference) a brisé la séquence de trois victoires consécutives des Tigers, a battu Memphis (6-3, 4-3) 419 verges à 300 et a marqué les quatre fois où ils ont touché la zone rouge atteint.

Calvin Austin a capté cinq passes pour Memphis pour 110 verges, son sixième match de 100 verges dans les sept derniers. Brady White a passé pour 248 verges avec deux touchés et deux interceptions. Les blancs ont besoin de 56 verges supplémentaires pour surpasser Danny Wimprine en tant que leader des passes à Memphis. Les Tigres ont encore deux matchs à jouer.

