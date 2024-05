Pratiques de méditation liées aux états altérés de conscience

Des recherches récentes ont révélé que les états modifiés de conscience sont beaucoup plus fréquents qu’on ne le pensait auparavant chez ceux qui pratiquent la méditation et la pleine conscience. Alors que de nombreuses personnes font état de résultats positifs, voire transformationnels, une minorité importante subit des effets négatifs pouvant aller de modérés à graves. Les résultats ont été publiés dans la revue pleine conscience.

La popularité de la méditation, de la pleine conscience, du yoga et des pratiques similaires a augmenté en raison de leurs bienfaits potentiels pour la santé. Cependant, les expériences et les effets de ces pratiques, notamment les états modifiés de conscience qu’elles peuvent induire, restent sous-explorés. Des chercheurs du Massachusetts General Hospital ont cherché à étudier la fréquence de ces états altérés et leur impact sur le bien-être, étant donné le nombre croissant de personnes s’adonnant à ces pratiques.

Pour y parvenir, ils ont développé un questionnaire détaillé en collaboration avec une équipe d’experts en psychiatrie, neurosciences, méditation et conception d’enquêtes. L’enquête a été conçue pour saisir la diversité des expériences associées à ces pratiques et leur impact sur le bien-être.

L’étude a porté sur 3 135 adultes des États-Unis et du Royaume-Uni. Les participants ont été recrutés via des plateformes en ligne, notamment Amazon Mechanical Turk (MTurk) et Qualtrics, un panel d’enquête commerciale. Un groupe supplémentaire a été sélectionné parmi les abonnés à un blog rationaliste populaire. Cette approche à méthodes mixtes a permis de garantir un échantillon large et diversifié, couvrant divers contextes démographiques.

Le questionnaire a été conçu pour obtenir des informations détaillées sur les expériences des participants avec des états de conscience modifiés. Les chercheurs ont inclus des questions sur des phénomènes spécifiques tels que la déréalisation (un sentiment de détachement de son environnement), des expériences unitives (un sentiment d’unité ou « d’unité »), des frissons extatiques, des perceptions vives, des changements dans la taille perçue, des sensations de chaleur corporelle ou d’électricité. , les expériences hors du corps et la perception de lumières non physiques.

Le questionnaire comprenait également des questions sur la fréquence, la nature et l’impact perçu de ces expériences sur leur bien-être. Les participants ont été encouragés à fournir des descriptions détaillées de leurs expériences et des effets ultérieurs sur leur santé mentale et physique.

Pour garantir l’exactitude et la pertinence des questions, le questionnaire a été soumis à plusieurs séries de tests préalables et d’affinement. Ce processus impliquait les commentaires de l’équipe de recherche, des étudiants de troisième cycle et d’un échantillon de travailleurs de MTurk non inclus dans l’étude finale. Cette approche itérative a aidé les chercheurs à affiner l’enquête pour capturer efficacement les nuances des états modifiés de conscience.

L’une des conclusions les plus frappantes est que 45 % des participants ont déclaré avoir subi au moins une fois dans leur vie des états de conscience altérés non induits par les médicaments. Cette prévalence est nettement plus élevée que les 5 à 15 % estimés de la population qui s’adonnent à des pratiques de pleine conscience, ce qui suggère que ces expériences sont plus courantes qu’on ne le pensait auparavant.

L’étude a révélé un large éventail d’états altérés de conscience parmi les participants. Les expériences les plus fréquemment rapportées comprenaient :

Déréalisation : 17 % des participants ont déclaré se sentir détachés de leur environnement.

17 % des participants ont déclaré se sentir détachés de leur environnement. Expériences unificatrices : 15 % ont ressenti un sentiment d’unité ou « d’unité ».

15 % ont ressenti un sentiment d’unité ou « d’unité ». Frissons extatiques : 15 % ont ressenti des sensations de plaisir intenses.

15 % ont ressenti des sensations de plaisir intenses. Perceptions vives : 11 % ont noté des perceptions sensorielles accrues ou aiguisées.

11 % ont noté des perceptions sensorielles accrues ou aiguisées. Modifications de la taille perçue : 10 % ont connu des altérations de la perception corporelle.

10 % ont connu des altérations de la perception corporelle. Chaleur corporelle ou électricité : 9 % ont signalé des sensations de chaleur ou de courants électriques.

9 % ont signalé des sensations de chaleur ou de courants électriques. Expériences hors du corps : 8% se percevaient comme étant en dehors de leur corps physique.

8% se percevaient comme étant en dehors de leur corps physique. Perception des lumières non physiques : 5 % ont vu des lumières qui n’étaient pas physiquement présentes.

Les participants ont rapporté un mélange de résultats positifs et négatifs suite à leurs expériences d’états modifiés de conscience. Même si de nombreuses personnes ont décrit ces expériences comme enrichissantes, voire transformationnelles, une minorité importante a été confrontée à des défis importants. Spécifiquement:

Résultats positifs : De nombreux participants ont noté une amélioration de leur bien-être mental et physique, un sentiment accru de connexion et un plus grand sentiment de paix et de clarté.

De nombreux participants ont noté une amélioration de leur bien-être mental et physique, un sentiment accru de connexion et un plus grand sentiment de paix et de clarté. Résultats négatifs : Environ 13 % des participants ont signalé des souffrances modérées ou plus importantes suite à leurs expériences. Cette souffrance comprenait des sentiments de misère, de tristesse et d’inconfort existentiel. Fait alarmant, 1,1 % des participants ont décrit leurs souffrances comme mettant leur vie en danger.

« Avec de plus en plus de personnes pratiquant la pleine conscience, la méditation et d’autres pratiques contemplatives et corps-esprit, nous avons pensé que les états modifiés et leurs effets pourraient être courants au sein de la population en général », a déclaré l’auteur principal Matthew D. Sacchet, directeur du Meditation Research. Programme au Massachusetts General Hospital et professeur agrégé de psychiatrie à la Harvard Medical School. « Nous avons mené une série d’enquêtes internationales pour enquêter et avons effectivement constaté que de telles expériences étaient répandues. »

« Les états modifiés étaient le plus souvent suivis d’effets positifs, et parfois même transformationnels, sur le bien-être », a ajouté Sacchet. « Cela dit, des effets négatifs sur le bien-être ont également été signalés dans certains cas, un petit sous-ensemble d’individus faisant état de souffrances importantes. »

Malgré la prévalence importante d’expériences négatives, les chercheurs ont constaté que 63 % de ceux qui ont souffert n’ont pas demandé d’aide. Parmi ceux qui ont demandé de l’aide, les sources variaient :

Prestataires de soins de santé généraux : 15 % ont sollicité l’aide de professionnels de santé généralistes.

15 % ont sollicité l’aide de professionnels de santé généralistes. Famille et amis: 13 % se sont tournés vers leurs réseaux de soutien personnel.

13 % se sont tournés vers leurs réseaux de soutien personnel. Experts en méditation ou pratiques spirituelles : 12% ont consulté des spécialistes du domaine.

12% ont consulté des spécialistes du domaine. Prestataires de soins de santé spécialisés : 8 % ont demandé l’aide de professionnels de la santé mentale.

L’étude a également mis en évidence un manque de sensibilisation aux risques potentiels liés aux états altérés de conscience. Seuls 47 % de tous les répondants avaient entendu parler des risques avant de répondre à l’enquête. Parmi ceux qui ont vécu des souffrances, 29 % n’étaient pas encore conscients de ces risques avant de participer à l’étude.

« Plutôt que d’être extrêmement inhabituels et rares, notre étude a révélé que les états modifiés de conscience sont une variante courante de l’expérience humaine normale », a déclaré Sacchet. « Cependant, nous avons constaté que ceux qui subissent des résultats négatifs liés à ces états altérés ne demandent souvent pas d’aide et que les cliniciens sont mal préparés à reconnaître ou à soutenir ce type d’expériences. »

« Cela a contribué à ce qui pourrait être considéré comme un problème de santé publique, dans la mesure où une certaine proportion de personnes ont des difficultés à intégrer leurs expériences d’états altérés dans leurs conceptions existantes de soi et de la réalité. »

Les chercheurs ont reconnu plusieurs limites à leur étude. Le recours aux données autodéclarées introduit des biais potentiels, car les participants pourraient ne pas se souvenir ou interpréter avec précision leurs expériences. De plus, l’échantillon, bien que diversifié, était limité aux adultes des États-Unis et du Royaume-Uni, ce qui ne représente peut-être pas pleinement les expériences mondiales.

Sacchet a souligné la nécessité d’études plus approfondies pour identifier les traits individuels liés à l’expérience d’états de conscience modifiés et à la souffrance potentielle qui peut accompagner ces états. Il a également souligné la nécessité d’intégrer ces résultats de recherche dans les pratiques de soins aux patients.

« Nous ne devrions pas rejeter la méditation et d’autres pratiques comme étant intrinsèquement dangereuses, mais nous devons plutôt mieux comprendre et soutenir les méditants pour qu’ils réalisent pleinement le potentiel de ces pratiques », a-t-il déclaré. « Comme pour la psychothérapie, la pharmacologie et d’autres outils thérapeutiques, il est important que nous apprenions à mieux mettre en œuvre et soutenir les gens lorsqu’ils s’engagent dans ces pratiques puissantes. »

Sacchet a ajouté que « les anciens manuels de méditation issus des traditions de sagesse peuvent être utiles pour classer et comprendre les états modifiés de conscience. Ils peuvent fournir des conseils sur la manière de mieux gérer les états altérés lorsqu’ils peuvent être difficiles. Nous avons clairement besoin de plus de recherches pour approfondir et comprendre cette possibilité.

« Un programme clinique sur les états modifiés de conscience devrait être développé pour mieux soutenir les cliniciens qui s’occupent de patients souffrant de souffrances liées à ce type d’expériences », a ajouté Sacchet. « De plus, ceux qui enseignent les pratiques de méditation doivent s’assurer que les participants sont conscients des risques potentiels. Ensemble, ces types de garanties contribueront à garantir que ces pratiques très prometteuses et puissantes soient enseignées et expérimentées en toute sécurité.

L’étude, « Les états altérés de conscience sont répandus et insuffisamment pris en charge cliniquement : une enquête auprès de la population», a été rédigé par Malcolm J. Wright, Julieta Galante, Jessica S. Corneille, Andrea Grabovac, Daniel M. Ingram et Matthew D. Sacchet.