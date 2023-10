Pratiquer la pleine conscience au travail signifie de la force de travail

Cela fait plus d’une décennie que le psychothérapeute Miles Neale a inventé le terme « McMindfulness », qui est rapidement devenu le mot à la mode pour critiquer une sorte d’entraînement à la pleine conscience dans la restauration rapide qui était commercialisé comme une panacée contre le stress par tout le monde, des entreprises et des écoles aux prisons et aux gouvernements. .

La montée de McMindfulness a engendré une question qui continue de fracturer la communauté de la méditation : la diffusion de la méditation est-elle toujours une bonne chose, quel que soit son objectif ? Pour Neale, les départements marketing et la recherche du profit ont orienté la pleine conscience vers son potentiel le plus superficiel, « comme utiliser un lance-roquettes pour allumer une bougie ».

Ronald Purser, professeur de gestion et professeur de Zen ordonné, est allé plus loin en qualifiant McMindfulness de « nouvelle spiritualité capitaliste ».

Selon lui, l’intégration de la pleine conscience n’est pas seulement passée à côté de l’essentiel et a donné naissance à une autre industrie de plus de 300 millions de dollars. En exploitant la pleine conscience pour atténuer le stress des pratiques d’exploitation des entreprises ou pour stabiliser l’objectif et la concentration des agents militaires, elle est devenue contre-productive par rapport aux cadres éthiques d’origine dont dérive la méditation.

Dans son livre de 2019 sur le sujet, Purser soutient que McMindfulness apaise et fracture le mécontentement collectif qui pourrait autrement être organisé pour obtenir des changements sur le lieu de travail, comme les syndicats, ou, en fin de compte, dans l’économie en général. Au lieu d’alimenter l’énergie nécessaire à la lutte collective et aux réformes, « il semble que cela soit devenu un lubrifiant pour le capitalisme », a-t-il noté dans une interview avec Tricycle : The Buddha Review.

En tant que personne qui consacre une bonne partie de ma vie à rester assise tranquillement et à ne rien faire, je suis d’accord avec l’idée bouddhiste selon laquelle il existe des sources de stress et de souffrance intégrées aux modes de fonctionnement habituels de l’esprit, et la méditation peut aider à les démêler. importent les conditions extérieures.

Si les entreprises veulent aider à évacuer ce stress et cette souffrance, je préférerais une semaine de travail plus courte ou une augmentation, plutôt qu’un abonnement à une application de pleine conscience comme Calm Business. (Même si vous pouvez comprendre pourquoi cette dernière solution pourrait plaire aux PDG : un an d’application pour une équipe de 100 personnes coûte à l’entreprise environ 5 400 $ par an, ce qui équivaut à seulement une augmentation de salaire annuelle de 54 $ par employé.)

Pourtant, le fait que les employeurs proposent ces applications ne constitue pas en soi une grosse affaire. Ce qui me préoccupe, c’est que l’intérêt croissant pour les programmes de pleine conscience en entreprise permettra aux entreprises de s’intéresser encore plus activement à la vie mentale de leurs employés. À l’approche d’une nouvelle ère de neurotechnologies qui offrira probablement des degrés de surveillance et d’influence sans précédent sur l’esprit, il convient de se demander où cette route pourrait mener.

Les entreprises ne sont pas les gestionnaires idéaux de la santé mentale

Au cours du troisième trimestre du Super Bowl de 1984, Apple – encore une startup insurgée, mais pas encore la plus grande entreprise au monde – a diffusé une publicité décrivant une société orwellienne de totale conformité. Apple a été présenté comme le héros, le rebelle qui libérerait les esclaves de l’esprit humain de l’État de surveillance.

Dans son livre de 2014 Psychopolitiquele philosophe Byung-Chul Han souligne l’ironie : Apple « n’a pas tant marqué la fin de l’État de surveillance que l’apparition d’un nouveau type de société de contrôle, dont les opérations dépassent à pas de géant l’État orwellien ».

L’intérêt des entreprises pour la santé mentale présente une étrange ressemblance. À une époque où la dépression atteint des niveaux records, où l’épuisement professionnel est répandu et où l’engagement des employés oscille autour de 30 % seulement, voici la pleine conscience sur le lieu de travail, présentée comme le héros qui nous libère de nos maux.

Déjà, plus de 20 millions d’employés dans plus de 3 000 organisations utiliseraient le logiciel d’entreprise Calm, doté d’un tableau de bord qui fournit des analyses sur l’utilisation de l’application par les employés et des ressources conçues pour encourager son adoption. (Je peux imaginer un avenir proche où les analyses de méditation deviendront des bonbons pour les CV.)

Mais la nature d’une société dans laquelle les entreprises s’intéressent profondément à la vie mentale de leurs travailleurs et emploient une suite d’applications et de programmes conçus pour améliorer la conscience sera façonnée par ce que la santé mentale signifie pour une entreprise. Et puisque le business est le business, et non le bien-être pour le bien-être, la vision des entreprises en matière de santé mentale est nécessairement liée à la productivité.

Cela crée quelques nœuds car la recherche de productivité peut elle-même être source de détresse pour les travailleurs. Amazon, par exemple, a mis en place de minuscules « ZenBooths » permettant aux employés de regarder des vidéos sur la pleine conscience, nichés dans une culture d’entreprise qui pousse les employés à ne pas aller aux toilettes de peur de perdre leur emploi. Dans le pire des cas, McMindfulness peut nous inciter à rechercher à l’intérieur les sources de stress, ce qui peut nous aveugler sur leur véritable emplacement dans le monde extérieur.

Une partie de la tension soulevée par la critique de McMindfulness est la suivante : le Bouddha a exhorté à comprendre les causes profondes du stress. Pour lui, cela signifiait l’envie et l’attachement auxquels la croyance en un moi illusoire et permanent attache notre esprit. Mais qu’en est-il lorsque, dans une mesure non négligeable, la cause profonde du stress est le travail lui-même ? Et si le véritable chemin vers une meilleure santé mentale impliquait de laisser chuter la productivité ? Ou laisser disparaître les entreprises qui financent nos applications de pleine conscience ?

Dans l’Amérique du début du XXe siècle, c’était presque une idée reçue. L’économiste John Maynard Keynes pensait que la nécessité du travail était en contradiction avec la vertu humaine. À mesure que la croissance économique se poursuivait, nous nous libérerions progressivement du travail et utiliserions notre « liberté des soucis économiques pressants » pour apprendre comment nous pourrions « vivre sagement, agréablement et bien ».

Ce n’est pas ce qui s’est passé. La durée moyenne de travail hebdomadaire n’a pratiquement pas bougé depuis près d’un siècle. Même aujourd’hui, alors que le mouvement en faveur de semaines de travail plus courtes reprend vie, ces mesures sont principalement proposées dans les secteurs où elles ne nuisent pas à la productivité. Améliorer la santé mentale ne suffit pas ; les employeurs doivent être convaincus que c’est également bon pour les affaires.

Pleine conscience, voix et sortie

Pour en revenir à la question initiale de savoir s’il est toujours bon de méditer davantage, quels que soient les moyens, je pense que Neale a fondamentalement raison : «[T]Plus la pleine conscience est pratiquée par n’importe qui, n’importe où, mieux nous nous portons tous. Mais pour vraiment pratiquer la pleine conscience et identifier les causes profondes du stress, nous devons nous rappeler que même dans le bouddhisme, la pleine conscience n’était qu’une partie d’un octuple chemin qui couvrait tout, de la façon dont on gagne sa vie à la non-violence envers tous les êtres vivants en passant par l’évitement des langages grossiers. .

Alors que les neurotechnologies placent de plus en plus la conscience dans la sphère des intérêts commerciaux, il est crucial que les travailleurs disposent d’au moins deux choses pour accompagner leur abonnement à la pleine conscience : une représentation dans la gouvernance d’entreprise et des filets de sécurité qui offrent de véritables options de sortie.

La voix et la représentation – par le biais d’institutions telles que les syndicats, les négociations sectorielles ou la codétermination – garantiront aux travailleurs leur mot à dire sur la manière dont les nouvelles neurotechnologies ou les nouveaux protocoles de santé mentale sont intégrés sur le lieu de travail. Cela signifie que les travailleurs ne seront pas seulement soumis à la vision de l’entreprise en matière de santé mentale, mais qu’ils pourront également contribuer à la façonner.

Retisser le filet de sécurité sociale pourrait signifier que n’importe qui, même et surtout les travailleurs les moins bien payés et les plus précaires, puisse quitter une situation qui lui cause trop de stress et partir à la recherche d’un emploi plus conforme à ses valeurs. Réformer l’assurance-chômage, mettre en place un revenu garanti ou déconnecter les soins de santé de l’emploi pourraient aller très loin. Mais si vous regardez l’enquête de l’anthropologue David Graeber sur Des emplois à la convous constaterez que même lorsque le salaire est bon, le stress d’un travail de merde peut être corrosif pour la santé mentale.

La page de destination de Calm Business se lit comme suit : « L’avenir du travail repose sur une main-d’œuvre mentalement saine. » Et si une main-d’œuvre mentalement saine n’était pas du tout une main-d’œuvre et que les gens étaient simplement libres de faire autre chose que d’échanger la majeure partie de leur vie contre un travail qu’ils n’apprécient pas particulièrement ? Peut-être que l’avenir de la santé mentale dépend de l’absence de travail.

