Pratique polonaise de détachement de juges incompatible avec les traités européens – Avocat général de la plus haute juridiction de l’UE

L’avis accablant a été publié jeudi par Michal Bobek, avocat général à la Cour de justice de l’Union européenne (CJE), portant un nouveau coup à la Pologne, qui a été empêtrée dans une bataille juridique avec Bruxelles sur la réforme controversée de son système judiciaire.

L’avocat général a donné son avis sur la pratique polonaise, qui permet au ministre de la justice du pays de détacher des juges auprès des juridictions supérieures, ainsi que de les révoquer à tout moment. Dans le même temps, le ministre de la Justice est également le procureur principal du pays.

#ECJ#AG Bobek: #EUlaw s’oppose à la pratique polonaise de détachement de juges auprès des juridictions supérieures, qui peut être résilié à tout moment à la discrétion du ministre de la Justice, qui est simultanément procureur général #Pologne#Règle de loi 👉https: //t.co/ATb3CgbPxg – Cour de justice de l’UE (@EUCourtPress) 20 mai 2021

«Dans des circonstances telles que celles de la procédure au principal, les garanties minimales nécessaires pour assurer l’indispensable séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le judiciaire ne sont plus présentes», Bobek a déclaré dans un communiqué, soulignant qu’une telle situation met gravement en péril l’indépendance des tribunaux polonais.

Les règles nationales en cause n’offrent pas de garanties suffisantes pour inspirer aux individus, en particulier ceux faisant l’objet de poursuites pénales, une confiance raisonnable que les juges siégeant au collège ne sont pas soumis à des pressions extérieures et à une influence politique, et n’ont aucun intérêt direct dans le résultat du cas.

De plus, la situation «Est encore aggravée par le fait que les juges délégués peuvent également occuper le poste d’agents disciplinaires attachés au responsable de la discipline des juges des tribunaux ordinaires», ce qui rend les autres juges encore moins indépendants.

« Il n’est certainement pas exagéré de croire que les juges peuvent être réticents à ne pas être d’accord avec des collègues qui, un jour, pourraient engager des poursuites disciplinaires contre eux », Bobek a déclaré.

Bien que la CJCE ne soit pas obligée de suivre les conseils de ses avocats généraux, la Cour s’en tient généralement à leur opinion dans ses décisions.

La Pologne est en désaccord avec l’UE depuis plusieurs années déjà à propos de ses réformes du système judiciaire et des médias d’État. La réforme controversée du système judiciaire a été signée dans une loi par le président du pays, Andrzej Duda, en février 2020, bien qu’elle ait été rejetée par la chambre haute du parlement du pays. Alors que la Pologne a insisté sur le fait que la réforme était nécessaire pour rendre le système judiciaire plus efficace, Bruxelles a fait valoir qu’elle avait enfreint les principes d’indépendance des tribunaux et violé les lois du bloc.

En particulier, Bruxelles a ciblé les mécanismes disciplinaires controversés, établis en vertu de la nouvelle législation. Ces mécanismes ont effectivement empêché les juges de remettre en cause les réformes judiciaires du gouvernement et de participer à la vie politique. Ceux qui osent parler contre les réformes pourraient faire face à des réductions de salaire, à des amendes et pourraient finalement être licenciés.

À la fin du mois de mars, la Commission européenne a emmené la Pologne devant la CJE sur la disposition, arguant que la législation violait les lois du bloc «En permettant à la Chambre disciplinaire de la Cour suprême – dont l’indépendance n’est pas garantie – de prendre des décisions qui ont un impact direct sur les juges.» Plus tôt ce mois-ci, un autre avocat général de la CJCE, Evgeni Tanchev, à côté avec Bruxelles, déclarant que le mécanisme disciplinaire des juges était contraire aux lois du bloc.

