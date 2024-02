Pratique : modifications et fonctionnalités d’iOS 17.4 bêta 4 [Video]

Hier, Apple a publié la quatrième version bêta pour iOS 17.4, qui comprend plusieurs nouvelles modifications et fonctionnalités importantes. Regardez notre présentation vidéo pratique pendant que nous parlons de toutes les nouveautés d’iOS 17.4 bêta 4, et assurez-vous de abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus.

Quoi de neuf dans iOS 17.4 bêta 4 ?

iOS 17.4 bêta 4 présente le numéro de build 21E5209b pour ceux qui gardent les scores à la maison. La mise à jour est désormais disponible pour les développeurs et les bêta-testeurs publics.

Vidéo : modifications et fonctionnalités d’iOS 17.4 bêta 4

Protection informatique quantique pour iMessage

La plus grande mise à jour d’iOS 17.4 est peut-être l’inclusion de la nouvelle protection informatique quantique d’Apple pour iMessage. Tous les utilisateurs iOS, iPadOS, watchOS et macOS qui mettent à jour vers la dernière version bêta seront automatiquement mis à niveau vers le protocole cryptographique post-quantique d’Apple, appelé PQ3, pour sécuriser iMessage.

PQ3 est une mise à niveau du cryptage de bout en bout qu’Apple utilise actuellement pour iMessage. La mise à niveau du chiffrement vise à contrecarrer les futures attaques « récolter maintenant, décrypter plus tard », dans lesquelles les pirates stockeront des données chiffrées dans l’espoir que les futurs ordinateurs quantiques dotés de suffisamment de puissance informatique pourront briser le chiffrement et donner accès aux données chiffrées.

Les chercheurs en sécurité pensent que nous sommes encore à environ une décennie des ordinateurs quantiques capables de telles attaques, mais l’objectif ici est de battre les attaquants potentiels jusqu’au bout. Parallèlement aux protocoles de cryptographie PQC mis à niveau, Apple a également mis en œuvre une nouvelle saisie PQ3 en cours, qui devrait renforcer davantage la sécurité en émettant automatiquement de nouvelles clés. Ainsi, même si une clé est compromise, les données de conversation seront à nouveau sécurisées par une clé mise à jour.

Pour tous les détails essentiels, lisez notre article explicatif sur la protection informatique quantique pour iMessage.

Écran « Bonjour » mis à jour

Après la mise à niveau vers iOS 17.4, les utilisateurs remarqueront un écran Hello mis à jour présentant la photo de profil liée à l’identifiant Apple de l’utilisateur. Cette photo n’apparaîtra pas sur les nouvelles installations, car iOS ne sait pas encore à qui appartient l’appareil, mais les utilisateurs effectuant une mise à niveau vers la dernière version d’iOS bénéficieront de l’interface mise à jour.

Nouvelle expérience de groupe d’instruments CarPlay pour Apple Maps

Apple déploie une mise à jour du combiné d’instruments CarPlay dans iOS 17.4. Bien que cette mise à jour ne fasse pas partie de l’expérience CarPlay de nouvelle génération, elle offre davantage de personnalisation pour des véhicules comme la Polestar 2, qui prend en charge deux écrans.

Avec iOS 17.4, Apple Maps permettra aux utilisateurs de permuter le type d’affichage souhaité entre les écrans principal et celui du groupe d’instruments. Un bouton de configuration de la carte dans le coin supérieur droit permet aux utilisateurs de basculer le type d’affichage, en plaçant les informations de navigation sur l’écran du groupe d’instruments et en offrant plus d’espace sur l’écran principal CarPlay pour d’autres applications et activités.

Mises à jour sur l’état de la batterie

Apple a apporté plusieurs modifications aux informations sur l’état de la batterie dans iOS 17.4 bêta 4. Pour commencer, les informations sur l’état de la batterie et l’optimisation de la charge sont désormais découplées et chacune apparaît désormais dans leurs panneaux de préférences respectifs dans Paramètres → Batterie.



















Un état de santé simplifié de la batterie a également été modifié, permettant aux utilisateurs de connaître l’état de leur batterie en un coup d’œil. Les statuts incluent « Normal », mais auront probablement également « Service requis » si la façon dont le Mac gère l’état de la batterie correspond à ce qu’Apple envisage après les modifications iOS.

D’autres informations pertinentes sur la batterie, telles que le nombre de cycles, la date de fabrication et les données de première utilisation, ont été migrées de Paramètres → À propos et déplacées vers le panneau Paramètres → État de la batterie plus approprié.

Enfin, Apple a mis à jour la durée de vie de la batterie de la gamme iPhone 15. En raison de plusieurs facteurs, Apple affirme désormais que les utilisateurs peuvent s’attendre à atteindre jusqu’à 1 000 cycles de batterie avant que la batterie ne se dégrade à 80 %, soit le double des prévisions précédentes. Ce changement s’applique uniquement aux appareils de la gamme iPhone 15, de sorte que les appareils iPhone 14 et inférieurs seront toujours évalués pour 500 cycles.

Le point de vue de 9to5Mac

iOS 17.4 est déjà une énorme mise à jour en raison des changements du DMA de l’UE dont nous avons discuté en profondeur. Cependant, Apple se concentre toujours sur des changements qui ne concernent pas directement les mises à jour obligatoires pour les utilisateurs de l’Union européenne.

La mise à jour du chiffrement d’iMessage est particulièrement intéressante et montre qu’Apple perçoit l’informatique quantique comme une menace réelle pour les systèmes de chiffrement actuels. Des sociétés comme Signal ont déjà commencé à prendre des mesures proactives, mais nous verrons probablement d’autres sociétés introduire des mises à jour de cryptage similaires maintenant qu’Apple a pris cette décision.

Que pensez-vous d’iOS 17.4 ? Sonnez dans les commentaires ci-dessous.