Pratique : lunettes Xreal Air AR

Ce que je porte ressemble à des lunettes de soleil, mais elles projettent en fait un moniteur devant moi. j’ai vécu avec Les lunettes Air AR de Xrealqui peut se connecter à divers appareils via USB-C, ou avec quelques accessoires supplémentaires, n’importe quel appareil HDMI pour une expérience de moniteur de style mobile.

Dans un monde de casques VR et de casques de réalité mixte plus avancés comme le Vision Pro d’Apple, il existe également un certain nombre de lunettes plus petites qui peuvent à la fois projeter des effets de réalité augmentée virtuelle sur le monde réel ou servir de lunettes d’affichage portables et quelque peu utiles. (TCL a également développé quelques versions de ses propres lunettes d’affichage au cours des dernières années.)

Vous pouvez utiliser l’un de ces appareils avec des consoles de jeux, des téléphones et même des ordinateurs. Voici quelques-unes des meilleures et des pires façons d’utiliser ces lunettes, afin que vous puissiez déterminer si elles peuvent faire passer votre jeu ou votre productivité au niveau supérieur, et connaître les limites.

Spécifications du produit

Les lunettes Xreal Air ressemblent beaucoup à une paire de lunettes de soleil. Ils pèsent 80 grammes et comportent deux panneaux OLED 1080p, un pour chaque œil. Tout le calcul se fait dans une partie à larges bords encastrée en haut des lunettes. L’image est projetée vers le bas vers une lentille inclinée avant d’être réfléchie vers l’avant sur les lentilles frontales. Ils ne remplissent pas réellement tout l’objectif avec votre image, mais seulement ce qu’il y a à l’intérieur de cette section. Cet affichage, cependant, semble net et net, et le texte est facilement visible. Il semble que l’écran flotte à quelques mètres de vous dans l’espace dans lequel vous vous trouvez.

Les branches des lunettes ont trois degrés de mouvement pour les aider à s’asseoir plus confortablement sur votre tête. Malheureusement, vous ne pouvez pas ajuster la longueur des bras et il n’y a aucun moyen de les plier dans une courbe légèrement différente. Sur ma tête, les bras se sont en fait un peu trop pincés vers l’intérieur et ne se sont pas assis sur ma tête aussi confortablement que je l’aurais souhaité.

Chaque bras a un haut-parleur intégré placé juste devant votre oreille. Le bras droit a également un bouton d’alimentation et deux boutons pour régler la transparence de l’image. Un capteur de proximité placé au-dessus des plaquettes de nez détecte quand quelqu’un porte les lunettes afin qu’elles s’allument et s’éteignent en cas de besoin. L’un des principaux inconvénients est que les lunettes n’ont pas de batterie intégrée, vous devrez donc toujours les utiliser attachées avec un câble de connexion à n’importe quel appareil sur lequel vous affichez. Cela permet de garder les lunettes petites mais pas sans fil.

Les Airs sont livrés avec un câble USB-C coudé pour aider à enrouler le cordon derrière votre oreille et en dessous de tout ce que vous branchez. Les lunettes sont également livrées avec un étui de transport, comprenant de la place pour ce câble, un chiffon de nettoyage et un couvercle en plastique ombragé qui protège les lentilles et vous aide à mieux voir les écrans en pleine lumière, bloquant la transparence au cas où vous en auriez besoin pour une meilleure immersion . Sinon, si vous êtes dans une pièce lumineuse, l’image peut être délavée et difficile à voir, même au niveau de luminosité le plus élevé.

Les lunettes Xreal Air et ces accessoires coûtent 379 $, ce qui au moins n’est pas très cher.

Pont à vapeur

De loin, ma meilleure expérience de jeu avec les lunettes Xreal Air a été de jouer avec un Steam Deck. Branchez simplement le câble USB-C des lunettes dans la platine et l’écran se déplace.

À partir de là, vous pouvez garder le Steam Deck sur vos genoux ou connecter un contrôleur séparé et déplacer le Deck sur le côté. Allongé à plat sur le canapé ou dans mon lit, regardant le plafond avec l’écran projeté devant moi, c’était vraiment génial. En fait, l’affichage 1080p de l’Air est en fait meilleur que l’écran 800p natif du Deck. Si vous l’emportez en déplacement (comme dans un avion par exemple), et que vous ne voulez pas que les gens entendent le son sortant des haut-parleurs des lunettes, vous pouvez connecter vos propres écouteurs au Deck et être complètement immergé.

Xbox/Playstation

Pour connecter n’importe quel appareil qui utilise une sortie HDMI, vous avez besoin de Xreal vendu séparément Adaptateur HDMI. Ce petit appareil coûte 59 $ et doit également être rechargé. L’adaptateur a une entrée USB-C à une extrémité et une entrée HDMI à l’autre. Cela vous permet d’y brancher les lunettes tout en branchant votre console de jeu dans l’autre avec un câble HDMI. Avec cela, vous pouvez facilement installer votre console sur un bureau ou peut-être votre table de nuit et profiter de jeux en dehors du salon, comme vous allonger dans votre lit. C’est aussi un très bon moyen d’emporter votre console avec vous lors de vos déplacements et, tant que vous n’avez qu’une seule prise pour alimenter l’appareil, utilisez-le de manière beaucoup plus portable. Si vous êtes comme moi et que vous emportez souvent des consoles de jeux avec vous lorsque vous voyagez, peut-être que vous vous déplacez souvent pour le travail et passez beaucoup de temps dans des chambres d’hôtel, ou vous êtes juste quelqu’un qui ne veut pas se déplacer autour d’un moniteur pour vos jeux, ces lunettes peuvent vraiment être utiles.

Cette configuration fonctionnera de la même manière avec pratiquement tous les appareils qui se connectent à un moniteur via HDMI, mais parlons de l’utilisation de la Nintendo Switch lorsqu’elle n’est pas connectée.

Changer de jeu : pas aussi facile

Malheureusement, l’utilisation de ces lunettes avec une Nintendo Switch n’est pas aussi transparente qu’avec le Steam Deck. Le commutateur ne prend pas en charge la sortie vidéo via son port USB-C : il a besoin d’une station d’accueil pour envoyer la vidéo à un écran. Il existe de nombreux docks tiers qui sont plus petits et plus portables que le dock fourni avec votre Switch, mais une fois connecté, le Switch doit toujours utiliser un adaptateur secteur. À ce stade, l’avantage de portabilité que le commutateur a pratiquement disparu. Réponse simple : les lunettes de jeu ne fonctionneront pas avec votre Switch comme vous le pensez.

Téléphones/iPhone

Bien sûr, vous pouvez utiliser ces lunettes pour plus que de simples jeux. Si votre téléphone ou votre tablette prend en charge USB-C, vous pouvez le brancher en bas et faire flotter l’écran devant vous. C’est très bien si vous voyagez et que vous voulez regarder un film ou certains médias sur un moniteur plus grand que l’écran de votre téléphone.

Cela fonctionne aussi avec un iPhone, mais vous aurez besoin de quelques adaptateurs : l’adaptateur AV Lightning vers numérique d’Apple, qui vous permet de connecter votre iPhone à un câble HDMI, ainsi que l’adaptateur HDMI de Xreal. Cela fait beaucoup de dongles, mais cela fonctionne.

Des ordinateurs

Les lunettes Xreal Air peuvent également être utilisées comme moniteur externe pour un ordinateur ou un ordinateur portable. Tout comme le Steam Deck, vous pouvez brancher les lunettes directement sur un port USB-C et l’ordinateur les détectera comme un deuxième écran. Avec les écrans 1080p, le texte est suffisamment net pour être lu, je suis donc heureux de vous annoncer que vous pourriez réellement travailler avec ceux-ci.

Ces lunettes Air semblent être un bon premier pas vers ce que j’aimerais voir cette technologie aller. Pouvoir projeter mes jeux et mes médias sur un écran plus grand devant moi est très cool : j’ai adoré être allongé dans mon lit, la manette sur les genoux, jouer à des jeux au plafond. Cependant, le nombre de mises en garde que chaque scénario que j’ai mis en place a rendu plus compliqué que je ne le souhaiterais, surtout au prix élevé des lunettes. J’aimerais pouvoir simplement le brancher directement sur un commutateur, et il y a trop de câbles : l’utiliser avec mon téléphone nécessite que cette petite brique de câbles pende de ma tête. L’avenir des lunettes d’affichage doit être sans fil et bien mieux interconnecté.