Pratique avec Overwatch 2 : le nouveau héros et le mode de jeu amusants d’Invasion

Surveiller 2 lancé en accès anticipé en octobre dernier, mais la nouvelle saison, intitulée Overwatch 2: Invasion, est sans doute le moment le plus important et le plus crucial du jeu. Cette saison apporte les missions d’histoire tant attendues au jeu de tir en ligne populaire de Blizzard, aux côtés d’un nouveau héros, d’un tout nouveau type de jeu permanent, de missions de maîtrise de héros et de mises à jour de la gamme d’entraînement. C’est le plus grand afflux de contenu depuis le lancement du jeu, et c’est un excellent point de départ pour les nouveaux joueurs.

J’ai pu parler aux développeurs et essayer tous les nouveaux modes dans une version de test avant le lancement, et même si cela ne ressemblait pas à un tout nouveau jeu, il y avait une tonne de nouveaux jouets avec lesquels jouer, y compris plusieurs fonctionnalités qui devraient aider les nouveaux joueurs à entrer dans le jeu. Que vous soyez un vétéran ou un débutant intéressé par l’histoire d’Overwatch, voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle saison d’Overwatch 2.

Missions d’histoire

La mission d’histoire de Toronto a été la plus amusante que j’ai eue en combattant Null Sector. Tempête De Neige

Overwatch 2: Invasion ajoute trois missions d’histoire au jeu, verrouillées derrière un pack d’invasion de 15 $, qui vous accorde également une monnaie du jeu d’une valeur de 10 $ – commodément, c’est exactement suffisant pour la passe de combat saisonnière qui déverrouille immédiatement le nouveau héros. Une fois déverrouillé, vous pourrez jouer aux trois premières missions du jeu sur quatre difficultés différentes. Les missions elles-mêmes racontent l’histoire de ce qui se passe après la réunion non officielle d’Overwatch dans la cinématique Zero Hour.

Les scènes cinématiques d’ouverture et de clôture sont un excellent contenu pour les fans obsédés par les traditions comme moi qui attendent depuis des années une véritable histoire d’Overwatch, mais le gameplay lui-même était largement répétitif en dehors de quelques séquences. La deuxième mission d’histoire, située dans la ville natale de Sojourn, à Toronto, était nettement plus engageante du point de vue de l’histoire et du gameplay, tandis que les deux autres ressemblaient davantage à des versions étendues des événements Archive PVE. Tous les trois ont eu des moments vraiment cool, mais si vous êtes principalement ici pour le gameplay plutôt que pour l’histoire, ces missions ne valent peut-être pas le coût d’entrée de 15 $.

La plus grande préoccupation pour moi est la rejouabilité : lorsque j’ai demandé aux développeurs quels éléments ils mettaient dans le jeu pour encourager les joueurs à continuer à jouer à ces missions d’histoire, ils ont indiqué différentes combinaisons de dialogue en fonction des héros que vous avez choisis. Bien qu’il puisse être amusant d’entendre comment Reinhardt réagit aux situations par rapport à Winston, je ne suis pas sûr que cela suffira à faire revenir la plupart des joueurs. L’ajout de réalisations ou de produits cosmétiques à débloquer comme des titres et des icônes de joueurs contribuerait grandement à maintenir les joueurs engagés dans le mode de jeu.

Nouveau héros de soutien : Illari

Illari est le troisième support ajouté au jeu depuis la sortie d’Overwatch 2. Tempête De Neige

La saison 6 ajoute également un nouveau héros à la liste de soutien du jeu : Illari, le super-soldat péruvien chargé d’énergie solaire. Elle apporte un nouveau mécanisme de guérison à Overwatch sous la forme d’un pylône de guérison déployable qui soignera un allié visible par petites rafales. Illari peut également soigner d’autres héros avec son tir secondaire, qui est un faisceau à courte portée qui fonctionne sur une ressource limitée, similaire à la guérison de Moira.

La véritable arme d’Illari est son ultime, qui la propulse sur une courte distance dans les airs alors qu’elle charge son arme avec un éclat concentré de lumière solaire. Pendant que vous êtes dans les airs, vous pouvez voler dans n’importe quelle direction et vous pouvez tirer un seul projectile brillant qui traversera les ennemis, infligera une petite quantité de dégâts, les ralentira et les marquera temporairement. Les ennemis qui meurent alors qu’ils sont marqués exploseront, infligeant des dégâts aux ennemis proches, qui peuvent également exploser, infligeant des dégâts supplémentaires aux ennemis proches, entraînant une réaction en chaîne qui allume le flux de mise à mort et fait probablement sauter l’équipe ennemie dans le chat du match pour se plaindre.

Illari a été conçu pour récompenser les joueurs qui aiment les héros basés sur le but. Tempête De Neige

Illari apporte un style de jeu très différent de celui de notre dernier nouveau héros, Lifeweaver, avec son style défensif « attendre et réagir ». C’était délibéré, selon les développeurs. Piero Herrera, l’un des concepteurs de héros qui a travaillé sur Illari, m’a dit : « Le principal pilier de la conception était que nous voulions créer un support centré sur l’attaque… [with] beaucoup de mécanismes de visée. « Le pylône de guérison permet de s’éloigner plus facilement de votre équipe sans la priver de ressources. Sachez simplement que vos ressources de guérison avec votre tir secondaire sont très limitées. Vous ne pourrez pas soutenir votre équipe grâce à un combattez simplement en les soignant – à la place, vous devez tisser un tir principal à pleine charge pour mettre fin au combat plus rapidement.

La conception d’Illari ressemble à celle de Baptiste en ce sens qu’elle semble récompenser les joueurs capables de gérer les deux tâches au milieu d’un combat. J’ai trouvé le plus de valeur avec elle quand je pouvais installer mon pylône de guérison quelque part caché de l’équipe ennemie et me concentrer sur la pression sur les soutiens ennemis avec des rafales occasionnelles de guérison pour mon équipe. J’apprécie ce genre de gameplay, et les personnes qui recherchent un support plus impliqué mécaniquement devraient s’amuser avec Illari.

Nouveau mode de jeu : Flashpoint

Flashpoint charge les joueurs de capturer plusieurs objectifs sur de grandes cartes. Chaque carte comporte cinq points de contrôle, qui se déverrouillent un à la fois, en commençant par le point central. La première équipe à capturer trois points remporte la carte.

Lors d’entretiens avec les médias avant le lancement, j’ai demandé aux développeurs comment ils avaient conçu les cartes Flashpoint pour différents types de compositions d’équipe. Y aurait-il un mélange de points à courte portée et de longues lignes de visée ? Daniel McGowan, principal artiste de l’environnement pour Blizzard, a déclaré : « [Players] vont obtenir une variété vraiment cool de types de gameplay au sein d’une seule expérience « , certains points de capture étant plus favorables aux compositions de bagarre à courte portée tandis que d’autres points ou zones entre les points pourraient favoriser les héros de tireurs d’élite à longue portée.

Les cartes Flashpoint comportent cinq points de capture répartis sur de grands espaces. Tempête De Neige

Cette vision correspondait à mon expérience. Flashpoint entre dans le jeu avec deux cartes : Suravasa et New Junk City. Suravasa, situé en Inde, présente des objectifs plus serrés, tandis que New Junk City (situé au cœur de Junkertown, en Australie) a généralement des dispositions plus ouvertes. Mais les deux cartes avaient un mélange d’espaces restreints et ouverts, sans parler des changements d’élévation et d’autres nuances qui donnent aux joueurs une chance de maîtriser les cartes en apprenant leurs dispositions en détail.

Cette maîtrise sera difficile, mais immensément précieuse. Lorsque j’ai joué en accès anticipé, Flashpoint était beaucoup plus escarmouche et imprévisible que les autres modes de jeu : certains combats se produiront sur l’objectif, mais beaucoup se produiront juste à l’extérieur de l’objectif, ou en transition entre le dernier point et le suivant. Vous devez être prêt à ce que les combats se produisent n’importe où et à tout moment. Les joueurs qui apprennent les cartes et les positions les plus fortes à différents endroits auront un avantage sur ceux qui ne font que se promener.

Un bon moment pour rejoindre le combat

Invasion est un excellent point de départ pour les nouveaux joueurs, grâce à la variété de nouveaux contenus ajoutés, comme les premières missions de maîtrise des héros (pour Mercy, Reinhardt, Sojourn, Tracer et Winston) et l’ajout de la pratique ciblée à la gamme d’entraînement, non pour mentionner les missions d’histoire. Joueurs abonnés à Xbox Game Pass Ultime — CNET Choix des éditeurs pour la meilleure offre de contenu dans les jeux — peut obtenir gratuitement le pack de démarrage New Heroes. Il donne un accès immédiat aux six héros ajoutés depuis le début d’Overwatch 2 :

Illari (soutien)

Junker Queen (réservoir)

Kiriko (soutien)

Tisseur de vie (soutien)

Ramattra (réservoir)

Séjour (dommage)

En conséquence, les joueurs Xbox et PC auront les meilleures options pour se lancer pour la première fois, mais les joueurs sur PlayStation ou Switch ne sont pas si loin derrière. Overwatch 2 est gratuit pour jouer sur PC (maintenant disponible sur Vapeur), PS5, Xbox Series S et Xet Commutateur Nintendo.