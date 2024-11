Pratique avec mon premier téléphone Snapdragon 8 Elite et il fait trop chaud à gérer.

Le Snapdragon 8 Elite est sorti la semaine dernière et nous avons déjà vu le premier téléphone doté de ce chipset être lancé en Chine dans la série Xiaomi 15. Cependant, Realme espère que le Realme GT7 Pro sera le premier appareil Snapdragon 8 Elite largement disponible sur le marché.

Le téléphone devrait être lancé en Chine le 4 novembre avant d’être étendu à davantage de marchés (y compris l’Europe) à partir de la mi-novembre. J’ai le téléphone entre les mains, alors comment se comporte la puce Snapdragon 8 Elite ?

Ce que vous obtenez (sur papier) Le Snapdragon 8 Elite est le processeur pour smartphone le plus ambitieux de Qualcomm depuis des années, apportant pour la première fois de tout nouveaux cœurs de processeur Oryon personnalisés. La puce offre deux cœurs principaux cadencés à 4,32 GHz et six cœurs de performance cadencés à 3,53 GHz. Il n’y a pas de petits cœurs ici, imitant les approches d’Apple et de MediaTek. Qualcomm indique que vous devriez vous attendre à une augmentation de 45 % des performances monocœur et multicœur par rapport au Snapdragon 8 Gen 3, ainsi qu’à un gain d’efficacité de 44 %.

Le Snapdragon 8 Elite dispose également d’un GPU remanié, utilisant une architecture dite slice. Ce changement signifie que les cœurs de shader et les blocs de fonctions fixes sont divisés en tranches distinctes pour améliorer les performances et l’efficacité, permettant un contrôle de puissance plus granulaire. Qualcomm dit que vous devriez vous attendre à des graphiques 40 % plus rapides et à des performances de lancer de rayons 35 % plus rapides.

Ce téléphone Snapdragon 8 Elite n’a pas pu terminer les tests de résistance J’ai commencé par faire passer le téléphone aux tests de stress GPU de 3DMark pour nous donner une bonne idée des performances soutenues. Malheureusement, le Realme GT7 Pro a tué l’application 3DMark au milieu de nos trois tests de stress (Wild Life Stress Test, Wild Life Extreme Stress Test et Solar Bay Stress Test). Le téléphone était inconfortablement chaud à ce stade et affichait des avertissements liés à la chaleur lors de la fermeture de l’application. L’appareil m’a également brièvement limité à l’utilisation de quelques applications, me permettant de passer des appels et très peu d’autre.

Le Realme GT7 Pro n’a pu terminer aucun test de stress GPU au début en raison de problèmes de chauffage majeurs.

J’ai essayé de passer du mode de performances équilibrées par défaut au mode d’économie d’énergie du téléphone, mais cela n’a fait aucune différence : l’application 3DMark s’est toujours arrêtée en raison d’une chaleur excessive. Les données collectées lors de ces échecs révèlent que le téléphone a atteint un pic de 46 degrés Celsius. C’est profondément préoccupant.

J’ai décidé d’exécuter une version déguisée de 3DMark pour contourner toute éventuelle manigance d’optimisation de référence de la part de Realme, en utilisant à nouveau le profil équilibré. J’ai finalement pu réaliser les trois stress tests, révélant respectivement une stabilité de 68,7 %, 66,7 % et 64,3 %. Les graphiques ci-dessous montrent que le téléphone a d’abord subi de fortes baisses de performances, puis a fourni une stabilité à toute épreuve à peu près à mi-parcours. Cette performance stable n’était pas à la hauteur des scores maximaux du Samsung Galaxy S24 Ultra, mais le téléphone Realme conservait toujours un bon avantage en termes de performances à chaque exécution.

Hadlee Simons / Autorité Android

Le téléphone était chaud au toucher après ces tests réussisaussi. En fait, l’application a signalé une température maximale de 45 degrés Celsius lors du test de résistance Wild Life, soit deux à trois degrés de plus que les températures maximales du Google Pixel 9 Pro XL et du Galaxy S24 Ultra. Curieusement, la température du GT7 Pro lors des deux autres tests de résistance était à peu près conforme à celle de Les téléphones de Google et Samsung.

Consultez le graphique ci-dessous, qui compare les téléphones Realme et Samsung. Cela montre que le téléphone Galaxy était en fait plus chaud que le combiné Snapdragon 8 Elite jusqu’à mi-chemin. Les températures du téléphone Samsung se stabilisent alors et nous obtenons de très légères oscillations de performances. Pendant ce temps, le combiné Realme offre des performances extrêmement stables mais voit des températures augmenter progressivement qui le portent bien au-delà du S24 Ultra. Je crains que les longues sessions de jeu ne prennent fin prématurément sur ce matériel si les titres ne sont pas optimisés par l’OEM ou le fabricant de puces. Encore une fois, gardez à l’esprit que ce test a utilisé une version usurpée (et plus cool) de l’application 3DMark.

Hadlee Simons / Autorité Android

Ce comportement m’a également amené à m’interroger sur nos benchmarks CPU. Nous avons donc installé une version usurpée de Geekbench 6 pour déterminer si Realme montait effectivement la mèche lorsqu’il détectait des applications de référence. Les résultats montrent que les performances des processeurs monocœur et multicœur chutent respectivement de 63 % et 47 % par rapport à l’application Geekbench 6 standard.

Les résultats du benchmark suggèrent des points de performances très différents pour certaines applications.

Les scores monocœur sont en fait inférieurs à ceux du Pixel 9 Pro XL, tandis que les scores multicœurs se situent dans le même territoire que la puce Tensor. Il s’agit d’une dégradation des performances alarmante pour les applications qui ne figurent pas sur la liste d’optimisation des performances de Realme.

Que se passe-t-il réellement avec ce téléphone Snapdragon 8 Elite ? Nous soupçonnons qu’il s’agit d’un cas de « triche » de référence qui a mal tourné de la part de Realme. Le téléphone exécute l’application 3DMark d’origine à pratiquement pleine inclinaison, sans tenir compte de la température de l’appareil jusqu’à ce qu’il franchisse un seuil thermique critique. Ce qui est plus inquiétant, cependant, c’est que même l’application usurpée génère des températures élevées, mais pas suffisamment pour tuer l’application, comme ce fut le cas avec l’indice de référence boursier. Cela suggère que même dans le meilleur des cas, le téléphone Snapdragon 8 Elite de Realme essaie obstinément de s’en tenir à un niveau élevé de performances soutenues au détriment de températures plus fraîches. Le pire des cas est que l’entreprise ignore entièrement les considérations thermiques au profit de la performance lorsqu’elle détecte une application de référence. Seules les mesures de sécurité intégrées au téléphone nous sauvent dans ce pire des cas.

Realme a publié une déclaration à Autorité Android confirmant les problèmes liés à l’exécution des tests de résistance de 3DMark sur le GT7 Pro : Concernant le problème 3DMark, nous avons également constaté la même situation. Nous publierons une version mise à jour ; veuillez redémarrer votre téléphone demain ou après-demain, et vous devriez pouvoir exécuter des tests avec le logiciel authentique. La société a également affirmé que les scores gonflés de GeekBench 6 étaient dus à « des optimisations ciblées en termes de gestion de la température et des performances », ajoutant qu’il s’agissait d’une « pratique courante dans l’industrie ». Bien sûr, il y a une différence entre une légère baisse des performances et les scores considérablement réduits du processeur que nous constatons ici.

Realme a confirmé des problèmes lors des tests de stress GPU sur son téléphone Snapdragon 8 Elite, tout en admettant qu’il avait effectué des « optimisations ciblées » pour GeekBench 6.

Pour ce que ça vaut, nous avons un autre téléphone Snapdragon 8 Elite sous embargo et pouvons confirmer que nous avons également pu terminer très bien les trois tests de stress en utilisant une application usurpée. Il ne voit pas non plus une dégradation aussi importante des performances avec l’application GeekBench 6 usurpée. Nous avons également pu réaliser avec succès le Wild Life Stress Test sur un appareil de référence Qualcomm lors du Snapdragon Summit. Il est donc clair que d’autres téléphones (commerciaux ou non) peuvent compléter le benchmark.

Ce ne serait pas la première fois qu’un fabricant de smartphones serait confronté à des critères de jeu, et ce ne serait pas non plus la première fois que Realme serait accusé de ce type de manipulation. La société avait déjà été interdite par Antutu en raison d’allégations de tricherie sur les références en 2021.

Comment le GT7 Pro résiste-t-il aux affirmations de Qualcomm ?

C. Scott Brown / Autorité Android

Nous ne pouvions toujours pas laisser passer l’occasion de voir à quel point un téléphone commercial Snapdragon 8 Elite se rapproche des performances annoncées par Qualcomm. Nous avons effectué trois tests GeekBench 6 en succession rapide sur le GT7 Pro en utilisant le mode de performances équilibrées et avons calculé les scores moyens. Il faut souligner encore une fois qu’il s’agit d’utiliser l’application standard qui fait l’objet d’« optimisations ciblées » plutôt que l’application spoofée.

Hadlee Simons / Autorité Android

La bonne nouvelle est que le Realme GT7 Pro est proche de l’Apple A18 Pro à l’intérieur de l’iPhone 16 Pro, Apple gagnant d’environ 11 % dans les scores monocœur et le téléphone Realme battant la puce d’Apple d’environ 12 % dans les scores multicœurs. . Ce dernier résultat n’est pas une surprise, car le Snapdragon 8 Elite possède deux cœurs de processeur de plus que la puce Apple. Néanmoins, nous sommes curieux de voir si d’autres téléphones Android phares à venir pourraient battre l’A18 Pro dans tous les domaines.

Pendant ce temps, le GT7 Pro a perdu environ 6,5 % de performances monocœur par rapport au périphérique de référence Snapdragon 8 Elite, ce qui ne constitue pas une énorme disparité mais reste remarquable. Cependant, cet écart de performances se creuse lorsque l’on examine les scores multicœurs.

Le Realme GT7 Pro est légèrement en deçà des projections de Qualcomm.

Il s’agit là d’améliorations impressionnantes d’une année sur l’autre, mais loin des 45 % annoncés par Qualcomm en termes de performances monocœur et multicœur. Cela est particulièrement évident lorsqu’il s’agit de résultats multicœurs. Mais qu’en est-il des résultats liés au GPU ?

Hadlee Simons / Autorité Android

J’ai effectué quelques tests GPU ponctuels pour voir comment le Realme GT7 Pro se comporte par rapport à la concurrence. Ces scores ont été obtenus via l’application déguisée 3DMark. Le test standard Wild Life donne une augmentation de 29 % par rapport au Snapdragon 8 Gen 3 du Galaxy S24 Ultra, tandis que le test Extreme constate un gain de 27 % par rapport au téléphone Samsung. Enfin, le test Solar Bay concerne uniquement les performances de lancer de rayons, et nous constatons une augmentation de 27 % par rapport au S24 Ultra. Malheureusement, les téléphones Pixel 9 ne prennent pas en charge le lancer de rayons.

Ces scores du GT7 Pro ne correspondent pas tout à fait à la promesse de Qualcomm de graphiques 40 % plus rapides, bien que les performances de traçage de rayons du téléphone se rapprochent certainement de l’augmentation de 35 % annoncée par le fabricant de puces.

Je suppose que ces scores CPU et GPU inférieurs à ceux annoncés pourraient être dus à un réglage logiciel ou à un refroidissement inadéquat. Nous soupçonnions initialement qu’une mémoire et/ou un stockage plus lents pourraient également être un facteur, mais Realme a déclaré que notre GT7 Pro de 16 Go/512 Go dispose d’une RAM LPDDR5X moderne et d’un stockage UFS 4.0. Pendant ce temps, le téléphone de référence Snapdragon utilisait 24 Go de RAM LPDDR5X et de stockage UFS 4.0. Néanmoins, il est tout à fait possible que d’autres téléphones Snapdragon 8 Elite répondent ou du moins se rapprochent de ces affirmations grâce à une optimisation et un refroidissement améliorés du logiciel.

Cela signifie-t-il que le Snapdragon 8 Elite est un raté ?

Hadlee Simons / Autorité Android

Il est trop tôt pour juger définitivement le Snapdragon 8 Elite, étant donné que nous n’avons testé de manière approfondie qu’un seul smartphone équipé du processeur. Je suis toujours préoccupé par la surchauffe du Realme GT7 Pro. J’espère que ces problèmes sont en grande partie dus aux jeux de référence du constructeur OEM plutôt qu’à un problème majeur lié à la puce Snapdragon. Ce qui est également inquiétant, c’est que les tests d’une application déguisée ont toujours donné des températures élevées tout en refusant de bouger en termes de performances.

Cette manipulation du benchmark est également lamentable car même si le GT7 Pro ne répond pas réellement aux affirmations de Qualcomm, force est de constater que le Snapdragon 8 Elite constitue tout de même une amélioration significative par rapport au Snapdragon 8 Gen 3.

