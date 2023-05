Pratique avec Logic Pro d’Apple pour iPad

Apple a longtemps cloisonné ses applications créatives dans des seaux professionnels et grand public. Les pros (ou les amateurs avancés) utilisaient Final Cut pour la vidéo et Logic Pro pour l’audio, tandis que tout le monde utilisait iMovie et GarageBand. Les utilisateurs de Mac qui souhaitaient effectuer une mise à niveau et étaient prêts à payer pour le logiciel de niveau professionnel pouvaient passer des applications grand public aux applications les plus avancées, mais les propriétaires d’iPad n’avaient pas cette option.

Maintenant que Apple lance à la fois Final Cut et Logic Pro pour iPad, je peux voir ces deux nouvelles versions utilisées pour la production en déplacement. Par exemple, éditer une vidéo sur place ou assembler des rythmes lors d’un voyage en avion ou en train. La nouvelle version iPad de Logic Pro est particulièrement intéressante pour moi, car j’ai une longue histoire d’utilisation de diverses applications de station de travail audio numérique, ou DAW, au cours des 20 dernières années, y compris ProTools, Adobe Audition et Logic – même en remontant si loin. que j’utilisais auparavant Logic sur des PC Windows avant qu’Apple n’achète la marque en 2002.

iPad contre Mac

J’ai passé plusieurs jours à essayer Logic Pro sur un iPad Pro et j’ai trouvé l’expérience plutôt familière, bien qu’une partie de la navigation puisse être délicate si vous utilisez une interface à écran tactile pour recréer ce qui se fait généralement avec un clavier, un pavé tactile et souris. Utiliser un étui à clavier comme Le clavier magique d’Apple aide quelque peu, bien qu’il y ait encore une courbe d’apprentissage.

Mais une fois que je me suis habitué à manipuler le logiciel via l’écran tactile, cela a ouvert de nouvelles possibilités, et l’une de mes parties préférées de l’expérience consistait à utiliser mes doigts pour pincer et zoomer sur les formes d’onde audio et les données MIDI.

Capture d’écran par Dan Ackerman/CNET

L’expérience est principalement similaire à Logic Pro sur Mac, avec quelques mises en garde importantes. Premièrement, au lieu d’un achat unique fixe de 199 $, comme sur la plate-forme Mac, Logic Pro et Final Cut sont des abonnements de 5 $ par mois (ou 50 $ par an) sur iPad. Il s’agit d’un abonnement uniquement, sans option d’achat unique. Oui, c’est la norme de plus en plus courante dans de nombreux types de logiciels et de services, mais cela signifie également que vous devrez acheter un package pour Mac et vous abonner à un second pour iPad si vous souhaitez utiliser Logic Pro sur les deux. Et vous voudrez peut-être le faire, car les sessions sont transférables entre les plates-formes. ProTools est également passé à un modèle d’abonnement (plus cher) uniquement l’année dernière.

Un autre problème potentiel est que les plugins tiers auront besoin de nouvelles versions d’iPad, qui peuvent ou non arriver. De nombreuses applications musicales s’appuient sur une grande variété de plugins d’entreprises comme Waves, et le plugin le plus célèbre (ou le plus tristement célèbre) est probablement Auto-Tune d’Antares. Cela dit, c’est moins un problème pour Logic Pro, qui a toujours eu une énorme collection de plugins inclus pour tout, de l’égaliseur au mastering en passant par les effets de guitare, ainsi que les sons d’instruments, les boucles et tous les autres blocs de construction nécessaires pour faire de la musique. .

Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité dans la version iPad de Logic appelée Beat Breaker, qu’Apple décrit comme un « plug-in de morphing de temps et de hauteur ». Il vous permet de prendre des boucles et des échantillons, de les découper facilement en tranches et de jouer avec la vitesse, la hauteur, la direction et même l’ordre de ces tranches. Ce n’est pas pour tous les types de musique, mais je pouvais voir que c’était intéressant pour prendre des boucles obsolètes et les faire sonner frais et différents.

Si vous envisagez d’utiliser un périphérique d’entrée externe, comme un contrôleur MIDI, notez qu’il devra fonctionner sans pilotes spéciaux. Sur un Mac, il est facile d’ajouter de nouveaux pilotes, mais sur l’iPad, il doit être plug-and-play. Heureusement, mon piano numérique Yamaha P-45 fonctionnait bien comme périphérique d’entrée MIDI, et c’est ce que j’avais l’habitude de créer une courte chanson de démonstration.

Dan Ackerman/Crumpe

Faire de la musique

J’ai branché mon clavier sur l’iPad à l’aide d’un câble USB-B vers USB-C et j’ai immédiatement pu commencer à tracer des pistes. Je n’ai pas utilisé Logic Pro régulièrement depuis des années, j’ai donc parcouru quelques-uns des didacticiels inclus, qui sont de véritables fichiers de session qui vous guident à travers les différentes fonctionnalités de l’application. En ce qui concerne les didacticiels interactifs, les réductions incluses ici sont plutôt bonnes.

Ce la démo n’est vraiment qu’un groove court très basique. J’ai établi une progression d’accords en utilisant un son de piano électrique, ajouté quelques coups de vibraphone, des basses et des pads, le tout accompagné du batteur virtuel intégré de Logic Pro.

Même s’il a fallu un certain temps pour s’habituer à l’interface de l’iPad, j’ai pu manipuler des notes MIDI individuelles, modifier des sons et ajuster des effets, quantifier mon jeu et faire tout ce que j’attendais d’un DAW de bureau.

Une chose que j’ai trouvée utile – en retournant l’iPad en vue portrait, j’ai pu voir plus de la vue de la piste et de la vue de la table de mixage en même temps. En mode paysage, la vue du mixeur était largement coupée.

Si je travaillais régulièrement sur de la nouvelle musique, Logic Pro pour iPad serait un excellent moyen de mixer et d’éditer de n’importe où, et j’aime particulièrement pouvoir poser un iPad sur le pupitre de mon piano numérique et le connecter via USB- C pour l’enregistrement en temps réel.

Je ne pense pas que ce soit un remplacement complet de la version Mac de Logic – parfois vous avez juste besoin de la version complète du clavier et de la souris (l’utilisation d’un iPad Magic Keyboard est proche mais pas parfaite), ou de plug-ins tiers ou la possibilité de sauter entre d’autres applications non iPad. Et vous ajouterez un autre abonnement mensuel à la pile sans cesse croissante.