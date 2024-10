Pratique avec les XF 16-55 f/2.8 II et XF 500mm f/5.6 de Fujifilm

Fujifilm possède l’un des objectifs les plus stables que vous puissiez désirer pour ses illustres appareils photo à monture X et il vient d’en recevoir deux de plus. Cette fois, il a choisi d’élargir sa gamme sur les côtés opposés du spectre des focales.

Il y a un 1 199 $ XF 16-55 mm f/2,8 R LM WR II et un 500 mm f/5,6 R LM OIS WR à 3 000 $ objectif principal pour la faune pour compléter les zooms téléobjectifs déjà populaires. Il s’agissait d’objectifs de pré-production et, en tant que tels, nous sommes limités dans ce que nous pouvons examiner. Aucun test de qualité d’image ni aucune déclaration définitive ne peuvent être faits sur les caractéristiques d’image des optiques, mais cela ne signifie pas qu’il manque de valeur à avoir un premier aperçu de ces nouveaux objectifs passionnants.

Au contraire, je peux encore en apprendre beaucoup sur les objectifs en termes de manipulation et de performances générales, et je pourrai avoir des attentes prêtes lorsque les modèles de production arriveront pour un examen complet. Par ailleurs, la première amélioration majeure du XF 16-55mm f/2.8 II est quelque chose qu’il suffit de ressentir pour comprendre.

Fujifilm XF 16-55 f/2.8 : une légende remplacée

Fujifilm a considérablement réduit le poids de la nouvelle version, passant de 23,1 onces (655 grammes) à 14,5 onces (410 grammes), ce qui représente un énorme changement dans la manipulation de ce zoom rapide à usage général. Malgré son poids inférieur, le nouveau 16-55 mm est toujours étanche et solidement construit, et j’ai trouvé que les canons n’avaient pas de jeu ni d’oscillation excessifs. Se promener avec le nouveau 16-55 mm était une expérience nettement plus compacte et pratique que l’ancien objectif proposé et il semble beaucoup plus équilibré en main lorsqu’il est monté sur des boîtiers professionnels comme le X-T5 et le X-H2. Fujifilm a même réussi à réduire le diamètre du filetage du filtre à 72 mm par rapport au plus grand 77 mm que nous avons vu auparavant.

La bague de mise au point manuelle et l’ouverture sont douces et agréables au toucher, et l’objectif dispose toujours d’une stabilisation d’image et de moteurs de mise au point linéaire. La bague d’ouverture peut désormais également être réglée pour une rotation douce sans arrêt de clic si vous le souhaitez et il existe également un bouton personnalisable. Si Fujifilm supprimait autre chose que le poids de l’ancien modèle, je ne le trouverais pas.

D’après mon expérience pratique, je peux dire que le 16-55 mm f/2,8 II fait la mise au point rapidement et silencieusement et d’après ce que j’ai vu dans les images que j’ai prises, le bokeh semble également fluide et agréable. L’original 16-55 mm f/2,8 est un objectif performant et capable de s’adapter aux capteurs de 40 mégapixels à plus haute résolution. Cependant, Fujifilm affirme que cette nouvelle version devrait offrir des résultats de netteté encore meilleurs et assurera également la pérennité de l’objectif.

Une abeille très coopérative a eu la gentillesse de me permettre de prendre des photos macro, et cet objectif ne remportera aucun prix en gros plan. Vous pouvez obtenir une reproduction grandeur nature d’environ 1:5 avec le nouveau 16-55 mm, ce qui est acceptable à la rigueur.

Le bokeh et la netteté figureront en bonne place sur ma liste de choses à tester lorsque les versions de production arriveront, mais je suis convaincu qu’elles fonctionneront bien. Fujifilm a également précisé que ce nouveau 16-55mm f/2.8 II s’adressait carrément au marché hybride photo/vidéo. Je serai curieux de tester les caractéristiques respiratoires de l’objectif, mais le poids plus léger de l’objectif suggère qu’il sera bien meilleur pour une utilisation sur un cardan. Je pense que les vidéastes attendront avec impatience d’en savoir plus.

Fujifilm XF 500mm f/5.6 : un objectif GFX arrive en APS-C

Le nouveau 500 mm f/5,6 porte l’illustre nom Fujinon et devrait être encore plus facile à prédire en ce qui concerne la qualité globale de l’image, car il s’agit d’une copie presque exacte du 500 mm de la gamme d’appareils photo GFX, bien qu’avec une baïonnette à monture X plus petite. plutôt.

Le poids et la taille sont très similaires, tout comme la présence du gigantesque filetage de filtre de 95 mm, bien que la version APS-C supprime environ 40 grammes, le ramenant à 47 onces (1 335 grammes), et arbore un aspect gris argenté brillant au lieu de la livrée noire de la version GFX.

J’ai été très impressionné par le 500 mm pour GFX et j’ai passé de très bons moments à photographier la faune avec. Il était excellent au centre de l’image et présentait également une netteté des coins décente, malgré le grand cercle d’image qu’il devait projeter. Si ce nouvel objectif utilise fondamentalement la même formule optique, il devrait être presque idéal sur le plan optique, car le capteur APS-C n’utilisera que la lumière plus nette et plus claire de la partie centrale de l’objectif.

Malheureusement, la majeure partie de l’objectif est conservée ici dans son application avec un capteur plus petit, et dans une certaine mesure, cela est inévitable en raison de la longue portée du téléobjectif. Malgré cela, l’expérience globale ne semble pas lourde et l’objectif se comporte toujours bien sur les boîtiers APS-C. La mise au point a été très rapide et la conception globale est clairement conçue pour les environnements difficiles et les situations exigeantes. J’aime les boutons d’objectif personnalisables, la bague de mise au point manuelle large et lisse et le stabilisateur d’image à 5,5 vitesses. Le pied de l’objectif est découpé pour les supports de trépied en queue d’aronde et peut être retiré si vous souhaitez réduire encore davantage le poids.

J’ai beaucoup de tests à faire lorsque les objectifs révisables arriveront. Cependant, nous pouvons déjà dire que le nouveau 16-55 mm f/2,8 est sensiblement plus petit et plus léger que l’ancienne version, et nous pouvons prédire que le 500 mm f/5,6 sera aussi exceptionnellement bon que la version GFX. Mes seules vraies questions porteront sur la résistance aux reflets, la netteté et la qualité du bokeh du nouveau 16-55 mm f/2,8, mais le simple fait de l’avoir en main et de ressentir sa légèreté m’a beaucoup intrigué pour creuser davantage.