Pratique avec le prototype de lunettes intelligentes à réalité augmentée Orion de Meta

L’aspect le plus impressionnant des lunettes de réalité augmentée Orion de Meta a plus à voir avec la taille et le confort qu’avec l’infographie flashy.

Julia Boorstin, correspondante principale des médias et de la technologie de CNBC, a pu utiliser Orion cette semaine lors de la conférence annuelle Connect de Meta, et elle a été captivée par la forme compacte du prototype par rapport aux différents casques de réalité virtuelle Meta Quest et Apple Vision Pro.

« Ce qui m’a vraiment frappé, c’est qu’ils étaient incroyablement légers », a déclaré Boorstin.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a dévoilé les lunettes Orion mercredi et les a présentées comme « un aperçu d’un avenir qui, je pense, sera plutôt excitant ». Les lunettes sont noires et à monture épaisse et sont livrées avec une « rondelle » sans fil qui permet à l’appareil d’exécuter des applications comme un jeu d’échecs numérique holographique ou de ping-pong qui apparaissent comme des graphiques numériques intégrés au monde réel.

Les lunettes expérimentales font partie des projets de plusieurs milliards de dollars de Zuckerberg visant à construire la prochaine génération d’ordinateurs personnels pour ce qu’on appelle le métaverse, un terme utilisé par Meta pour décrire les personnes interagissant les unes avec les autres en ligne dans des espaces virtuels 3D.

Bien qu’Orion ne soit pas capable de placer les utilisateurs dans des mondes entièrement virtuels, les lunettes peuvent superposer des graphiques numériques sur le monde réel. Et contrairement aux casques VR qui peuvent être encombrants à porter pendant de longues périodes, Boorstin a déclaré qu’elle trouvait les lunettes Orion bien adaptées.

« Le facteur de forme ne semblait pas vraiment différent du port d’une paire de lunettes lourdes et ordinaires, et elles n’étaient pas inconfortables à porter », a-t-elle déclaré.

Bien que l’incarnation actuelle des lunettes Orion AR puisse passer pour un accessoire de cinéma pour le film « La Revanche des Nerds », Boorstin a déclaré qu’elle pensait qu’elles ne feraient que devenir plus petites à mesure que la technologie s’améliorerait.

« C’est la première génération. Dans quatre ans, quelle sera leur taille ? » » dit Boorstin.