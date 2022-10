Pratique avec le Focal Bathys, un casque sans fil à 799 $ destiné aux audiophiles

Société audio française Focal est connu pour ses haut-parleurs et ses écouteurs haut de gamme. Vous pourriez l’appeler le Bowers & Wilkins de France. Et maintenant, c’est enfin fait ce que de nombreuses entreprises audio haut de gamme ont dû faire à l’ère de l’écoute de musique sans fil en déplacement : créer un casque Bluetooth à suppression active du bruit. Sur trois ans de développement, le Bathys coûte 799 $ (699 £, 1199 AU $) et dispose non seulement d’une connectivité sans fil, mais également d’un DAC intégré (convertisseur numérique-analogique) pour une écoute filaire USB avec n’importe quel ordinateur, smartphone ou tablette avec USB. -C. C’est facilement l’un des meilleurs écouteurs sans fil.

Focal fabrique de gros écouteurs filaires pour l’écoute à domicile, y compris les 3 000 $ Stella qui pèse 435 grammes. Pour les Bathys — le nom s’inspire de la bathyscaphe, le premier véhicule d’exploration sous-marine, le casque étant “l’incarnation du calme, de la profondeur et du silence absolu”, selon Focal – il a créé un casque qui partageait une esthétique de conception similaire mais est plus compact et pèse plus raisonnablement 350 grammes avec un joug en magnésium utilisé pour aider à réduire le poids. En comparaison, les AirPods Max pèsent 384,8 grammes.

Bien qu’ils ne soient pas aussi confortables à porter que le briquet Bose Quiet Comfort 45 ou Sony WH-1000XM5je les ai trouvés confortables à porter pendant des sessions d’écoute plus longues et ils ne se sentaient pas trop serrés et le bandeau n’a pas créé de points de pression sur la couronne de ma tête.

Focal



Je n’ai pas eu assez de temps avec les Bathys pour publier un avis complet, mais voici quelques premières impressions rapides :

Bien qu’ils soient plus compacts que les écouteurs filaires de Focal, les Bathys sont toujours de grands écouteurs et ressembleront à cela sur votre tête.

La réduction de bruit est bonne mais pas excellente, avec un mode bas et haut (“silencieux” et “doux”) ainsi qu’un mode transparence. L’ANC a tendance à dégrader le son, il y a donc toujours un équilibre délicat en ajoutant de l’ANC lorsque la qualité du son est la priorité.

Les Bathys sont équipés du Bluetooth 5.1 et disposent d’un appairage Bluetooth multipoint (vous pouvez donc les appairer à deux appareils comme un smartphone et un ordinateur simultanément). Je n’ai eu aucun problème à les piloter avec des appareils iPhone et Android et ils prennent en charge AptX Adaptive sur Android et d’autres appareils compatibles avec ce codec audio (ils utilisent le codec audio AAC pour iPhone).

J’ai diffusé de la musique en utilisant le Qobuz app, qui offre des fichiers haute résolution. J’ai connecté les écouteurs via USB-C à quelques téléphones Android ainsi qu’à un MacBook Pro. Il existe également un adaptateur USB-C vers Lighting si vous souhaitez passer en mode câblé sur votre appareil iOS (vous passez en mode DAC pour passer en mode câblé).

Le filaire vous donne une légère augmentation de la qualité sonore (cela aide à diffuser des fichiers audio haute résolution pour un son optimal). En mode filaire, le casque offre une résolution allant jusqu’à 24 bits/192 kHz. Mais les écouteurs ont également un son assez impressionnant en mode sans fil avec une excellente clarté, des détails, une précision et des basses puissantes et bien définies. Ils ont une large scène sonore et vous permettent d’entendre chaque instrument distinctement dans des pistes compliquées où plusieurs instruments jouent en même temps.

Les Bathys utilisent des haut-parleurs en aluminium-magnésium tandis que les écouteurs filaires haut de gamme de Focal ont des haut-parleurs en béryllium qui offrent encore plus de clarté et de précision avec la bonne configuration.

Les écouteurs se replient à plat (mais ne se replient pas) dans un joli étui de transport. En plus du câble USB-C vers USB-C, vous obtenez également un câble de casque analogique standard à utiliser avec les systèmes de divertissement en vol.

Dans l’ensemble, j’ai été satisfait de la performance des appels vocaux. Les appelants ont dit que je sonnais bien et que je pouvais bien m’entendre dans les rues bruyantes de New York, où ils ont entendu une fuite de bruit de fond, mais la réduction du bruit était bonne. Ils se mesurent bien au Maître et Dynamique MW75 (599 $) pour les appels vocaux et bien qu’ils ne soient pas exceptionnellement bons comme le Sony WH-1000XM5 pour les appels vocaux, vous ne devriez pas être déçu des performances de téléphonie. Cela peut parfois être le cas avec des écouteurs qui vantent d’abord la qualité sonore.

Un égaliseur dans l’application compagnon doe iOS et Android vous permet de modifier le profil sonore. Comme il s’agit d’un casque audiophile, vous pouvez vous attendre à un profil sonore plat par défaut. En fonction de ce que j’écoutais, je finissais par booster un peu les basses.

La durée de vie de la batterie est solide jusqu’à 30 heures, avec une fonction de charge rapide qui vous donne 5 heures d’utilisation avec une charge de 15 minutes.

David Carnoy/CNET



Au cours des derniers mois, nous avons vu un nombre croissant d’écouteurs sans fil à suppression active du bruit “haute fidélité” lancés après le lancement de Les AirPod Max d’Apple, qui coûtent 549 $ mais se vendent souvent à 479 $ ou moins. Il y a le Master & Dynamic MW75 susmentionné, le Mark Levinson n° 5909 (999 $) et le tout juste annoncé Bowers et Wilkins PX8, que je n’ai pas encore essayé mais qui coûte 699 $. Ce sont tous d’excellents écouteurs, mais en termes de qualité sonore pure, le Bathys est peut-être le meilleur du groupe et j’ai particulièrement aimé le DAC intégré et la possibilité de basculer facilement entre les modes filaire et sans fil.