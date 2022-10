Pratique avec la nouvelle Microsoft Surface Pro 9 : nouvelles couleurs, nouveaux processeurs, option 5G

Tout comme octobre 2021 nous a apporté le SurfacePro 8maintenant octobre 2022 nous apporte la Surface Pro 9. Dans le cadre de la nouvelle gamme Surface de Microsoft, dévoilé le 12 octobre dans un livestreamla nouvelle Surface Pro 9 rejoint la mise à jour Ordinateur portable Surface 5 et Surface Studio 2 Plus bureau.

Pendant la majeure partie de sa durée de vie de dix ans, la Surface Pro a conservé une apparence et une sensation cohérentes, avec seulement de petites modifications de conception, de fonctionnalité et de fonctionnalités. Le Surface Pro ne brise pas cette chaîne, ajoutant à la place de nouvelles options de processeur et de nouvelles couleurs à ce que j’appellerais un produit mature.

Le plus grand changement global est que la Surface Pro alimentée par Intel et la Surface Pro X alimentée par ARM se combinent en une seule gamme de produits. Le Pro X était un spin-off qui ressemblait beaucoup au Surface Pro ordinaire, mais avec un corps plus mince et une puce personnalisée appelée SQ, qui était une collaboration entre Microsoft et Qualcomm. Fondamentalement, il s’agissait d’une puce Qualcomm Snapdragon légèrement personnalisée, similaire à ce que vous trouveriez dans un téléphone, et le Pro X a été conçu pour une utilisation haut débit mobile.

Les deux premières générations de Surface Pro X utilisaient des puces appelées respectivement SQ 1 et SQ 2. Maintenant, la version basée sur ARM de la nouvelle Surface Pro 9 utilise une puce appelée – vous l’avez deviné – la SQ 3. Alors que la gamme Surface Pro X était construite autour d’une connectivité permanente, elle fonctionnait toujours sur les réseaux 4G. La nouvelle version, appelée Surface Pro 9 avec 5G, ajoute enfin le support 5G.

Lori Grunin/Crumpe



La version Intel de la Surface Pro est uniquement Wi-Fi, mais ajoute de nouveaux processeurs Intel de 12e génération pour de meilleures performances. La gamme de couleurs disponibles a changé et comprend désormais Platinum, Graphite, Sapphire et Forest. Il y a aussi une édition limitée Liberté option motif floral bleu pour la tablette et la couverture du clavier.

Ma partie préférée de la gamme Surface Pro a toujours été son clavier à clipser, le meilleur de sa catégorie. La dernière version est disponible dans les mêmes nouvelles couleurs, et Microsoft affirme qu’elle est fabriquée avec “un matériau Alcantara partiellement biosourcé contenant au moins 12 % de contenu renouvelable dérivé de déchets de canne à sucre”. Alcantaraqui est apparu sur de nombreux produits Surface, est un matériau robuste mais doux au toucher similaire aux surfaces en daim que l’on trouve dans certains bateaux et voitures.

Lori Grunin/Crumpe



Maintenant que la gamme Surface Pro est divisée en deux versions distinctes (Intel et SQ 3), vous devrez lire attentivement les spécifications pour voir quel modèle fonctionnera pour vous. Les spécifications pour les deux, ainsi que pour la Surface Pro 8 de l’année dernière à des fins de comparaison, sont les suivantes :

Surface Pro 8 contre Surface Pro 9/Pro 9 5G SurfacePro 8 SurfacePro 9 Surface Pro 9 avec 5G Écran PixelSense de 13 pouces, 2 880 x 1 920 Écran PixelSense de 13 pouces, 2 880 x 1 920 Écran PixelSense de 13 pouces, 2 880 x 1 920 Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, prise en charge Dolby Vision Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, gestion automatique des couleurs et prise en charge de Dolby Vision IQ Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz Processeur Intel Core i5-1135G7 ou Core i7-1185G7 de 11e génération Processeur Intel Core i5-1235U ou Core i7-1255U de 12e génération Processeur Microsoft SQ 3 Unité de traitement neuronal (NPU) Carte graphique Intel Iris Xe Carte graphique Intel Iris Xe Microsoft SQ 3 Adreno 8CX Gen 3 8 Go, 16 Go, 32 Go (RAM LPDDR4x) 8 Go, 16 Go, 32 Go (RAM LPDDR5) 8 Go, 16 Go (RAM LPDDR4x) Options SSD : 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To Options SSD : 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To Options SSD : 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To Puce TPM 2.0 avec prise en charge de BitLocker Puce TPM 2.0 avec prise en charge de BitLocker Sécurité renforcée avec Microsoft Pluton Wi-Fi 6 : 802.11ax et Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6E : 802.11ax et Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6E : 802.11ax et Bluetooth 5.1, prise en charge de NanoSIM et eSIM11, prend en charge la 5G (mmWave ou Sub-6, selon le marché) Jusqu’à 16 heures d’autonomie Jusqu’à 15,5 heures d’autonomie Jusqu’à 19 heures d’autonomie Caméra frontale de résolution 1 080 pixels avec authentification faciale Windows Hello, caméra arrière 10MP pour vidéo 4K Caméra frontale de résolution 1 080 pixels avec authentification faciale Windows Hello, caméra arrière 10MP pour vidéo 4K Caméra frontale de résolution 1 080 pixels avec authentification faciale Windows Hello et effets Windows Studio, caméra arrière 10 MP pour vidéo 4K 2 ports USB-C (USB 4.0/Thunderbolt 4), prise casque 3,5 mm, 1 port Surface Connect 2 ports USB-C (USB 4.0/Thunderbolt 4), 1 port Surface Connect 2 x USB-C (USB 3.2) ; 1 nano SIM, 1 port Surface Connect

Les principales mises à niveau concernent le processeur des deux modèles. La Surface a également perdu sa prise casque 3,5 mm (la Surface Pro X n’en avait pas, mais les Intel Surfaces en avaient).

Outre la version en édition limitée et les nouvelles couleurs vert/saphir, ainsi que la prise casque évaporée, cette Surface Pro ressemble et se sent comme son prédécesseur. J’ai passé un peu de temps à en taper un lors d’un événement de démonstration Microsoft, à utiliser le stylet Slim Pen 2 et même à faire un peu de jeu basé sur le cloud. J’ai également pu essayer certaines des astuces de la caméra Studio Effects, uniquement disponibles dans la version 5G. Un meilleur flou d’arrière-plan et la caméra de suivi (comme le Center Stage d’Apple) ont bien fonctionné. La fonction de positionnement du globe oculaire pour donner l’impression que vous regardez toujours directement votre webcam ne semble pas faire grand-chose.

La nouvelle Surface Pro 9 sera livrée le 25 octobre avec des prix à partir de 1 000 $ pour le modèle Intel 13 pouces et 1 400 $ pour le modèle 5G. Le clavier et le Slim Pen 2 restent des frais supplémentaires.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Microsoft lance Surface Pro 9

12:00