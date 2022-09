Pratique avec la montre de sports extrêmes d’Apple

Apple Watch Ultra Sophie Pitt | CNBC

Apple a annoncé mercredi deux nouvelles montres, dont l’Apple Watch Ultra. C’est énorme. Il est fait de titane. Cela coûte 799 $. Et il est conçu pour les personnes qui pratiquent des sports extrêmes, comme la plongée et le kite surf, car il est deux fois plus résistant à l’eau que les modèles précédents.

Apple a conçu l’Ultra pour qu’il soit plus robuste afin qu’il puisse mieux résister aux éléments si vous l’emmenez en montagne ou sous l’eau. Il y a aussi une couronne plus grande, donc il est plus facile à utiliser lorsque vous portez des gants si vous plongez ou dans la neige. Et il a un écran plus grand. Mais c’est sûr que c’est gros. Regardez-le à mon poignet :

L’écran a d’autres fonctionnalités intéressantes. Il est deux fois plus lumineux qu’avant, il est donc encore plus facile de voir à l’extérieur. Et il a un nouveau cadran “Night Mode” qui affiche une boussole et rend la montre rouge pour qu’elle soit plus facile à voir dans l’obscurité.

Il y a un nouveau bouton d’action. C’est orange, qui se démarque définitivement, mais peut être personnalisé pour lancer une application lorsque vous appuyez dessus. Ainsi, vous pouvez démarrer une séance d’entraînement, marquer un waypoint spécifique lors d’une randonnée, lancer votre application musicale et plus encore, simplement en appuyant dessus.

