Wang Liutai n’est pas un maître ordinaire de kung-fu. L’homme de 65 ans, originaire d’un village du centre de la Chine, pratique un groupe d’arts martiaux unique et atroce appelé «kung fu d’entrejambe de fer».

Sa technique la plus célèbre consiste en une bûche recouverte d’une plaque d’acier, de 2 mètres (6,5 pieds) de longueur et pesant 40 kilogrammes (88 livres), qui se balance dans les airs et s’écrase dans l’entrejambe d’un homme.

« Lorsque vous pratiquez le kung fu entrejambe de fer, tant que vous vous poussez, vous vous sentirez bien », a déclaré Wang, directeur de l’Académie des arts martiaux Juntun.

Wang, qui pratique la technique depuis environ un demi-siècle et a deux enfants, insiste sur le fait qu’avec les bonnes méthodes et une pratique suffisante, cela ne fait pas mal et n’a aucun effet sur la fertilité.

L’entrejambe de fer, dont la maîtrise est acquise en frappant les points les plus faibles du corps tout en utilisant des techniques de respiration de qigong pour se maîtriser, n’est qu’un élément de la branche du kung fu de Tongbeiquan qui est pratiquée dans le village de Wang depuis 300 ans. Le style comprend des dizaines de techniques d’attaque ainsi que la résistance à la pression, à la douleur ou aux coups sur d’autres zones sensibles.

« Nous avons également une gorge de fer, une tête de fer, une poitrine de fer et un dos de fer », a déclaré Tang Xiaocheng, 53 ans.

Le style de kung-fu pratiqué par ceux du village de Juntun à la périphérie de l’ancienne capitale de Luoyang était historiquement un secret farouchement gardé, mais l’inquiétude s’est accrue de voir que de moins en moins de gens le prenaient et qu’il ne survivrait pas.

Il y avait autrefois environ 200 personnes pratiquant régulièrement dans le village, a déclaré Tang, mais maintenant il y en a un peu plus de 20. Le nombre qui peut pratiquer la technique de l’entrejambe en fer est passé d’environ 80 à cinq seulement.

C’est pourquoi Wang et ses collègues maîtres ont commencé à promouvoir activement leur style de kung-fu, adoptant le dispositif à bûche oscillante en 2016 pour démontrer la technique de l’entrejambe en fer où auparavant les villageois avaient donné des coups de pied, des coups de poing ou des briques ou des bâtons.

Leurs efforts les ont aidés à attirer plusieurs nouveaux étudiants dans des villes du pays qui apprennent en utilisant les médias sociaux ou des vidéos sur mesure publiées en ligne.

« S’il y a plus d’étudiants qui le font avancer et le répandent dans tout le pays et dans le monde, s’ils peuvent faire avancer cette forme de kung-fu, alors mon rêve deviendra réalité », a déclaré Wang.