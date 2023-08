Pratik Sehajpal, célèbre Bigg Boss 15, partage un souvenir touchant de Raksha Bandhan avec sa sœur [Exclusive]

Acteur Pratik Sehajpalqui est devenu instantanément célèbre après ses performances nuancées dans des émissions de téléréalité comme Ace of Space, Bigg Boss Saison 15et Khatron Ke Khiladi 12, est également loué pour ses talents d’acteur. Après avoir joué un rôle central dans le film d’Ekta Kapoor Naagin saison 6, il est devenu un nom familier. Pratik est également connu comme un homme de famille, car il a toujours été vu avec sa mère et sa sœur lors de sorties, et comme Raksha Bandhan est au coin de la rue, l’acteur a parlé de ses projets et aussi du lien qu’il partage avec sa sœur.

Lorsqu’on a demandé à Pratik comment il célébrait Raksha Bandhanil partage une belle histoire de son enfance : « Quand ma sœur Prerna et moi étions jeunes, ma mère nous réveillait tôt pour Raksha Bandhan. Et nous étions tellement irrités parce que nous voulions dormir plus. Mais elle avait l’habitude de le faire. demandons-nous de nous lever, car nous avions aussi quelques cousins ​​vivant près de chez nous où nous devions aller pour Raksha Bandhan. J’aimais beaucoup ça. Nous avions l’habitude de rencontrer tous nos cousins ​​et de nous amuser.

Pratik parle de son lien avec sa sœur

Parlant de son lien avec sa sœur, Pratik dit : « Ma sœur et moi nous disputions beaucoup. Mais nous restions très bien ensemble. Même ma mère et moi restons ensemble, même si nous nous battons. Nous sommes toujours là pour l’un et l’autre. Nous sommes très protecteurs les uns envers les autres. »

Il poursuit : « Elle est devenue très responsable maintenant. Elle s’occupe de beaucoup de choses et elle est suffisamment mature. Elle a aussi beaucoup d’empathie pour les animaux ; elle fait beaucoup pour eux. Les gens qui sont dans le besoin, elle essaie de les aider.

Pratik Sehajpal partage un souvenir de son Raksha Bandha pendant covid

Demandez à Pratik un moment très proche de lui de Rakhi. Il partage : « Une fois, alors que je n’étais pas avec elle pendant le confinement pour Raksha Bandhan. Nous avons célébré Rakhi par appel vidéo. C’était très différent. Ma mère était à Delhi, Prerna était à Chandigarh et j’étais à Mumbai. Nous étions tous seuls. , et c’était très difficile de se rencontrer à cause du confinement. »

Regardez tous les détails sur Bigg Boss 17

Pratik conclut son discours en partageant son point de vue sur la réception de cadeaux. Il dit : « Je pense que les cadeaux sont très matérialistes. Si vous faites quelque chose pour quelqu’un avec émotion, c’est le plus beau cadeau que vous puissiez jamais offrir. Elle m’a offert une Apple Watch, mais les cadeaux n’ont pas d’importance pour moi. »