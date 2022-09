Pratik Gandhi, Avika Gor et Manish Raisinghan s’attaquent au tabou du préservatif

Lundi, la réalisatrice de Kahani Rubber Band Ki, Sarika Sanjot, a dévoilé le teaser du film mettant en vedette Pratik Gandhi, Avika Gor, Manish Raisinghan dans les rôles principaux. En un rien de temps, le teaser est devenu viral et #KahaniRubberBandKi a commencé à devenir une tendance sur les réseaux sociaux.

Partageant le teaser, la réalisatrice Sarika Sanjot a écrit: “Tumko confortable karne ke liye naam rakha hai Rubberband #kahanirubberbandki.” Les internautes ont réagi au teaser et l’ont partagé sur les réseaux sociaux.





L’un des utilisateurs de Twitter a écrit: «Je suis curieux de voir Pratik Gandhi dans le film kahani rubber band ki parce que le nom est si unique et le concept est tout simplement incroyable et oui cette fois Avika Gor et Manish Raisingham sont là donc c’est ce qu’un frapper starcasts #KahaniRubberbandKi.

Le deuxième a mentionné: “Je ne peux pas exprimer mon bonheur, c’est très très intéressant, je suis très excité #KahaniRubberbandKi.” La troisième personne a mentionné: “C’est vraiment bien de voir Kahani Rubber Bank Ki aller au cinéma à partir du 14 octobre pour montrer une histoire fantastique #KahaniRubberbandKi.”

La quatrième personne a légendé le post, “heureux d’apprécier cette équipe du film et félicitations aux créateurs pour ce concept incroyable, j’ai hâte de le voir au cinéma le 14 octobre.”

La cinquième personne a commenté: “Qu’y a-t-il, les gars très gentils et merveilleux, je suis très excité de voir ce film tout prêt #KahaniRubberbandKi.” La sixième personne a commenté: «En entendant son nom, l’envie de le voir me vient à l’esprit. attend maintenant le 14 octobre.