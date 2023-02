Prateik Babbar officialise sa relation avec Priya Banerjee le jour de la Saint-Valentin et partage d’adorables photos

À l’occasion de la Saint-Valentin, la star de Four More Shots, Prateik Babbar, a officialisé sa relation avec l’actrice Priya Banerjee. Mardi, il a partagé la première photo avec elle sur les réseaux sociaux.

S’adressant à Instagram, Prateik a partagé la nouvelle avec ses fans avec une série de photos. Sur la première photo, le couple a été vu face au soleil et posant dos à la caméra. Dans la deuxième image, le duo a affiché son “pb” assorti avec un cœur et un emoji signe infini.





Partageant les photos, il a écrit, “p b.” Dès que la bonne nouvelle a été annoncée, les fans de l’acteur ont laissé tomber leurs commentaires. L’acteur-chanteur Meiyang Chang a écrit : “Maintenant, tu as piqué la curiosité de tout le monde, mon ami. De jolies photos.”

Mrunal Thakur a réagi avec des émojis cardiaques. La sœur de Prateik, Juhi Babbar Soni, a laissé tomber des emojis yeux de cœur. Des rapports sur la relation entre Prateik et Priya ont fait surface l’année dernière. Cependant, les deux ne les ont ni acceptés ni niés. Prateik était auparavant marié à Sanya Sagar. Ils se seraient séparés pendant le verrouillage après s’être mariés le 23 janvier 2019.

Apparemment, il y a eu des rumeurs sur la connexion de Prateik et Priya au cours de la dernière année. Cependant, ils sont toujours restés discrets sur leur relation. Prateik était auparavant marié à Sanya Sagar. Ils se seraient séparés pendant le verrouillage après s’être mariés le 23 janvier 2019. Prateik est le fils de Raj Babbar et de feu Smita Patil. Il a deux frères et sœurs nommés Arya Babbar et Juhi Babbar du premier mariage de son père avec sa femme Nadira Babbar.

Il a fait ses débuts d’acteur dans Imran Khan et Aamir Khan de Genelia D’Souza a produit Jaane Tu… Ya Jaane Na (2008).

Il a récemment été vu dans Indian Lockdown de Madhur Bhandarkar. Dans le film, il a joué un travailleur migrant qui a été touché par la fermeture du COVID-19 en Inde. Priya, d’autre part, a travaillé dans un certain nombre de films, dont KISS: Keep It Simple Stupid, Baar Baar Dekho, Baarish, Bhanwar et d’autres. (Avec les entrées de l’ANI)



Lire | Mandira Bedi écrit une note émotionnelle pour le défunt mari Raj Kaushal à l’occasion de l’anniversaire de mariage, dit « aurait été 24 ans »