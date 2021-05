Prateik Babbar manque de patience pour lire | Nouvelles des gens

Mumbai : L’acteur Prateik Babbar a avoué qu’il manquait de patience lorsqu’il s’agissait de lire des livres.

Prateik a dit cela lors de la promotion du dernier livre audio de l’auteur Durjoy Dutta « La dernière fille à tomber amoureux », avec l’actrice Rasika Dugal. Les deux comédiens ont prêté leur voix au livre audio.

« Je préférerais écouter un livre parce que je n’ai littéralement aucune patience avec la lecture de livres. Donc, si je m’assois pour lire un livre, cela prendra peut-être des jours ou des semaines. Alors que pour écouter un livre audio, vous finissez d’écouter un livre entier en un jour ou deux. Je pense que cela prend moins de temps », a déclaré Prateik à IANS.

« The Last Girl To Fall In Love » imagine un monde où les femmes règnent en maître. Ils écrivent les règles et les hommes les suivent. Les temps ont changé et le monde s’est érodé dans une révolution des genres.

Du côté de Bollywood, on verra ensuite Prateik dans les films « Brahmastra » et « Bachchan Pandey ». Son nouveau livre audio est disponible sur Audible.