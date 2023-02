Prateik Babbar fait sa relation avec Priya Banerjee Insta-Official; obtient ‘PB’ encré

Prateik Babbar a officialisé sa relation avec Priya Banerjee Insta. Le beau mec a posté une photo où on peut les voir tous les deux se tenir la main. Il a PB encré sur lui. Prateik Babbar semble avoir trouvé l’amour après quelques années. Il s’est séparé de Sanya Sagar. Prateik Babbar et Priya Banerjee ont posté une photo où l’on peut voir le soleil tomber sur leur visage. Le couple nous a montré son profil de dos. Prateik Babbar a été vu pour la dernière fois dans les films India Lockdown et Cobalt Blue.

Prateik Babbar et Sanya Sagar se sont mariés en 2019. Le couple s’est séparé après environ un an. Elle est la fille d’un homme politique indien. Priya Banerjee a travaillé dans un certain nombre d’émissions OTT. Elle est connue pour ses photos glamour sur les réseaux sociaux. Dans le passé, Prateik Babbar avait fait inscrire le nom d’Amy Jackson après qu’ils soient tombés amoureux. Il a dit qu’il regrettait le tatouage. Il semble que son divorce avec Sanya Sagar soit en cours. Priya Banerjee et Prateik Babbar se sont rencontrés via des amis communs. Il semble qu’il l’ait déjà présentée à sa famille.

Priya Banerjee est une Indienne qui a grandi au Canada. Elle est connue pour ses looks magnifiques. Prateik Babbar est le fils de Raj Babbar et Smita Patil. Voyons quand ils décideront de faire passer leur relation au niveau supérieur !