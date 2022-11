Prateek Kuhad annonce sa rupture et les fans commencent à verser des mèmes sur Twitter

Prateek Kuhad, mieux connu pour ses morceaux immensément appréciés comme Kho Gaye Hum Kahan, Cold/Mess, Kasoor et Tum Jab Paas, bénéficie d’un solide public. Le chanteur a toujours parlé de sa vie privée. Cependant, récemment, il a annoncé qu’il avait rompu avec sa petite amie de longue date. Pour ceux qui ne le savent pas, Prateek a été en couple avec le docteur Niharika Thakur pendant assez longtemps. Le chanteur n’a pour l’instant pas révélé la raison de sa rupture. Alors que beaucoup étaient tristes en apprenant la nouvelle, les tweeples en ont profité pour bombarder la plate-forme de médias sociaux de mèmes.

Alors que certains ont souligné qu’il allait maintenant écrire de bonnes chansons, d’autres ont partagé des images. Regarde:

Prateek Kuhad hai kon aur sabko uske rupture ka dukh kyu ho rha hai?— P (@notprernasharma) 27 novembre 2022

Pendant ce temps, plus tôt, Prateek a parlé à News18 des commentaires qu’il a reçus pour les spectacles jusqu’à présent, de son incroyable transformation d’un chanteur timide en un interprète à part entière sur scène et pourquoi les accords avec des labels de musique ne sont plus une grande chose pour les artistes indépendants. . Le studio de musique Magic Moments de Radico Khaitan a annoncé le mois dernier le segment indien de Prateek de sa tournée mondiale, “The Way That Lovers Do”. Le hitmaker Cold / Mess s’est jusqu’à présent produit à Mumbai, Delhi, Chandigarh, Ahmedabad, Surat et Hyderabad.

