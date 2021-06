Prasoon Joshi pleure la disparition de Milkha Singh et déclare « woh mushkilon se bhaage nahi, daud lagai unke saath » | Nouvelles des gens

New Delhi : Parolier de renom, scénariste et président du Central Board of Film Certification (CBFC), Prasoon Joshi a pleuré la disparition de la légendaire sprinteuse indienne Milkha Singh. « J’ai passé beaucoup de temps avec lui en écrivant Bhaag Milkha Bhaag' », a-t-il déclaré.

Prasoon Joshi a ajouté, « Ce fut un honneur d’écrire » Bhaag Mikha Bhaag « , ce qui m’a permis d’explorer la vie de Milkhaji et d’en apprendre beaucoup. Il venait de le rencontrer avec sa femme Nirmal ji il y a quelques mois à Delhi et à 92 ans, il attendait toujours la vie. Un faiseur, un optimiste dont la positivité résonnera toujours avec moi. Milkha ji a été une inspiration non seulement pour le film que j’ai écrit, mais pour In life; Unhone race lagayi. Woh mushkilon se bhaage nahi, daud lagai unke saath. «

Il a tweeté des photos avec le Flying Sikh et le temps qu’il a passé avec lui tout en travaillant sur son biopic ‘Bhaag Milkha Bhaag’.

Milkha ji..Heureux de l’avoir connu, d’avoir été touché par sa vie. Condoléances à Jeev, Sonia Kudrat et à toute la famille.#MilkhaSingh @JeevMilkhaSingh pic.twitter.com/ge8TSXV1y8 – Prasoon Joshi (@prasoonjoshi_) 18 juin 2021

Le film de 2013 a été réalisé par Rakeysh Omprakash Mehra et a joué Farhan Akhtar dans le rôle principal de Milkha Singh. L’acteur a écrit un hommage sincère à la légende et a exprimé son amour pour lui.

« Bhaag Milkha Bhaag » était un blockbuster au box-office qui a séduit le public et les critiques.

Milkha Singh a rendu son dernier soupir le 18 juin 2021, en raison de complications liées au COVID. La nation entière a pleuré sa disparition et a présenté ses condoléances en ligne. L’icône du sprint nonagénaire est décédée vendredi à 23h30 à Chandigarh.

Milkha Singh avait été testé positif pour COVID-19 le mois dernier et était en isolement à son domicile à Chandigarh avant d’être admis à l’USI de l’hôpital de l’Institut post-universitaire d’éducation et de recherche médicales (PGIMER) à Chandigarh.

L’épouse de Milkha Singh et ancienne capitaine de l’équipe nationale féminine indienne de volleyball, Nirmal Milkha Singh a succombé à COVID-19 à l’âge de 85 ans le 13 juin.

Milkha Singh laisse dans le deuil un fils et trois filles.