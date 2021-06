Prasoon Joshi appelle Milkha Singh un « optimiste », se souvient de son parcours de « Bhaag Milkha Bhaag »

Le légendaire sprinter Milkha Singh, qui a remporté le titre de « The Flying Sikh » pour son succès sportif, est décédé tard vendredi soir (18 juin) en raison de complications post-COVID.

Partout au pays, les gens ont pleuré la disparition du coureur olympique et lui ont rendu hommage. Du président au premier ministre, des personnalités sportives comme Virender Sehwag et PT Usha, d’Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Akshay Kumar à l’acteur-cinéaste Farhan Akhtar qui a également joué le rôle de Milkha Singh dans ‘Bhaag Milkha Bhaag’ et d’autres ont rendu hommage à Milkha Singh, le décrivant comme un exemple de « travail acharné » et de « détermination ».

Le parolier et scénariste Prasoon Joshi, qui avait également écrit « Bhaag Milkha Bhaag », a également exprimé son chagrin à la suite du décès de l’as sprinter. Dans un communiqué, il a déclaré que c’était un honneur d’écrire le scénario et qu’il avait passé beaucoup de temps dessus. « Ce fut un honneur d’écrire » Bhaag Milkha Bhaag « , ce qui m’a permis d’explorer la vie de Milkhaji et d’en apprendre beaucoup. Il venait de le rencontrer avec sa femme Nirmal Ji il y a quelques mois à Delhi et à 91 ans, il attendait toujours avec impatience vie. Un faiseur, un optimiste dont la positivité résonnera toujours avec moi. »

Il a ajouté : « Milkha Ji a été une inspiration non seulement pour le film que j’ai écrit, mais aussi dans la vie. Unhone race lagayi. Woh mushkilon se bhaage nahi, daud lagai unke saath. »

Milkha Singh était soignée au Post Graduate Institute of Medical Education & Research (PGIMER). Il avait été testé positif pour COVID-19 le 19 mai mais a été maintenu en isolement à domicile dans sa résidence de Chandigarh. Cependant, quelques jours plus tard, le 24 mai, il a été admis aux soins intensifs de l’hôpital Fortis de Mohali en raison d’une pneumonie COVID. Il a ensuite été transféré au PGIMER à Chandigarh le 3 juin.