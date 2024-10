Pras poursuit Lauryn Hill pour fraude suite à l’annulation de la tournée de réunion des Fugees

L’année dernière, Lauryn Hill a annoncé une tournée des arènes où elle célébrerait le 25e anniversaire de son seul album solo. La mauvaise éducation de Lauryn Hill et partager les tâches de tête d’affiche avec les Fugees réunis, son ancien groupe. Quelques jours avant le début de la tournée, celle-ci a été annulée et Hill a publié une déclaration attribuant les faibles ventes de billets au « penchant de certains médias pour le sensationnalisme et les gros titres clickbait ». C’était la deuxième fois qu’une tournée de retrouvailles des Fugees était annulée. Son compatriote Fugee Pras Michél, en colère contre l’annulation, a abandonné le morceau dissident de Lauryn Hill « Bar Mitzfa », et maintenant il poursuit également Hill pour fraude et rupture de contrat, entre autres délits.

Variété rapports que Pras Michél a intenté aujourd’hui une action en justice fédérale contre Lauryn Hill dans le district sud de New York. Le procès prétend que Hill a mal géré et mal promu la tournée tout en siphonnant l’argent des garanties. Il fait allusion aux « tendances narcissiques » de Hill et dit que Pras s’est retrouvé endetté parce que le budget de la tournée « était tellement gonflé de dépenses inutiles et, très probablement fictives, qu’il semblait conçu pour perdre de l’argent ».

Le procès affirme que Hill a refusé une offre de 5 millions de dollars pour se produire à Coachella :

La raison en était que son ego était meurtri puisque le groupe No Doubt serait en tête d’affiche des Fugees le soir de leur spectacle… Hill n’a jamais parlé à Pras de l’offre ni du fait qu’elle l’avait rejetée. Pras n’en a eu connaissance que lorsqu’il était trop tard, après que Hill, dans une étonnante démonstration d’orgueil, ait demandé à Pras s’il accepterait d’interpréter gratuitement quelques chansons des Fugees en première partie de son fils, « YG » Marley, qui était devrait se produire au même festival de Coachella.

Pras affirme que Lauryn Hill a proposé la réunion des Fugees parce que sa propre tournée solo avait été un échec financier et parce que Pras lui-même avait besoin d’argent pour payer les frais juridiques. (Pras a été reconnu coupable dans une affaire de complot de blanchiment d’argent politique l’année dernière, et il demande un nouveau procès, affirmant que son ancien avocat a utilisé un programme expérimental d’IA pour rédiger une terrible déclaration finale. Son co-accusé, le financier Jho Low, est actuellement en fuite, on pense qu’elle vit en Chine.) Pras affirme que Hill « a terni la marque Fugees » en se présentant notoirement en retard pour se produire à ses propres spectacles. Vous pouvez lire l’intégralité Variété rapport ici.

MISE À JOUR: Lauryn Hill a publié une déclaration en réponse au procès. Le voici, en intégralité :