Pras Michél des Fugees dit qu’AI l’a envoyé en prison

Le rappeur des Fugees Prakazrel « Pras » Michél, reconnu coupable, a déclaré son ancien avocat a raté son procès avec une argumentation finale écrite par AI. Il s’agit d’un autre rebondissement bizarre dans une affaire tentaculaire qui a vu l’icône du hip hop accusé de complot, d’agir en tant qu’agent étranger de la Chine et de tentatives illégales d’influencer deux élections présidentielles américaines. Michél risque jusqu’à 20 ans de prison fédérale.

UN bref déposé lundi par l’équipe de défense de Michél, il affirme que son ancien avocat, David Kenner, a gâché « la partie la plus importante » de l’affaire avec un outil d’IA non testé. « Kenner a utilisé un programme expérimental d’IA pour rédiger sa plaidoirie finale, qui présentait des arguments frivoles, confondait les plans et ne parvenait pas à mettre en évidence les principales faiblesses de la thèse du gouvernement », indique le mémoire.

Selon le mémoire, Kenner a exploité un outil appelé EyeLevel.AI pour rassembler une plaidoirie finale inadéquate qui a coûté le procès à Michél. Pire encore, la défense de Michél affirme que Kenner détenait une « participation financière non divulguée » dans une société appelée CaseFile Connect, partenaire d’EyeLevel, ce qui l’a poussé à utiliser l’outil aux dépens de Michél.

Neil Katz, cofondateur et directeur de l’exploitation d’EyeLevel.AI, a déclaré à Gizmodo que le briefing de Michél est une « œuvre de fiction créative » qui utilise essentiellement l’intelligence artificielle comme croque-mitaine pour plaider en faveur d’un nouveau procès. Kenner et CaseFile Connect n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

« Dans ce cas, l’IA a été formée spécifiquement sur les transcriptions du procès et a produit des recherches et des analyses pour l’équipe juridique d’une manière révolutionnaire, basée uniquement sur les faits de l’affaire tels que présentés au procès », a déclaré Katz. « Nous contestons l’idée selon laquelle notre technologie aurait produit des informations inexactes, incorrectes ou inutiles pour l’équipe juridique. »

Dans un communiqué de presse, citant l’affaire comme « la première utilisation de l’IA générative dans un essai fédéral », EyeLevel.AI a cité Kenner célébrant ses outils. « Cela change totalement la donne pour les litiges complexes. Le système transformait des heures ou des jours de travail légal en secondes. Il s’agit d’un aperçu de la manière dont les affaires seront menées à l’avenir », a déclaré Kenner dans le communiqué de presse.

« L’allégation selon laquelle Kenner aurait des intérêts financiers secrets dans notre entreprise est catégoriquement fausse », a déclaré Katz. « Nous n’avons aucune relation financière avec Kenner Law ou CaseFile Connect autre que le fait qu’ils ont engagé notre société pour aider l’équipe de défense dans le procès. »

Le cas de Michél découle d’une relation avec le milliardaire malaisien Jho Low, actuellement en fuite. Au cours du procès, Michél a déclaré que Low lui avait versé 20 millions de dollars pour l’aider à obtenir une photo avec le président Obama de l’époque, mais a affirmé que le travail était irréprochable. Les procureurs ont fait valoir que Michél faisait partie d’un stratagème illégal visant à influencer l’élection d’Obama, puis à s’attirer les faveurs de l’administration Trump, sans s’enregistrer comme agent étranger.

Ce n’est pas la première fois que l’utilisation présumée de l’IA remet en question une procédure judiciaire. En juin, deux New York les avocats ont été condamnés à une amende de 5 000 $ pour avoir utilisé ChatGPT rédiger de faux documents juridiques contenant des citations inventées et des cas imaginaires.

Le mémoire présenté au nom de Michél fait valoir d’autres problèmes liés au procès, notamment le fait que la juge a révélé au jury qu’elle avait déjà conclu qu’il avait conspiré pour commettre certains des crimes allégués par le gouvernement. Michél demande actuellement un nouveau procès.