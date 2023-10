Pras Michel de Fugees demande un nouveau procès, affirme que l’ancien avocat a utilisé l’IA pour sa plaidoirie finale

« L’ancien attaché de presse de Michel a également informé les membres de l’équipe de défense actuelle que Kenner avait fièrement déclaré à la fin du procès des mots tels que ‘AI a écrit notre conclusion' », a écrit l’ancien procureur fédéral Peter Zeidenberg dans une déclaration accompagnant la requête.

Zeidenberg a souligné un communiqué de presse une société appelée Eyelevel semble avoir publié en mai une photo de Michel et se vantait que la technologie de l’entreprise « est entrée dans l’histoire la semaine dernière, devenant la première utilisation de l’IA générative dans un essai fédéral ». Le communiqué cite Kenner qualifiant l’outil d’IA de « changeur absolu pour les litiges complexes ».

L’annonce ne mentionne pas qu’après un procès de trois semaines mettant en vedette un ensemble diversifié de témoins allant de la star hollywoodienne Leonardo DiCaprio à l’ancien procureur général Jeff Sessions, les jurés ont mis moins de trois jours pour condamner Michel pour les 10 accusations criminelles auxquelles il faisait face.

Kenner et un autre avocat de la défense chargé de l’affaire, Alon Israely, n’ont pas immédiatement répondu aux messages tard lundi soir sollicitant des commentaires sur les allégations contenues dans le nouveau dossier.

Les procureurs fédéraux ont affirmé que Michel avait pris des sommes d’argent énormes – environ 88 millions de dollars – du riche homme d’affaires malaisien Jho Low dans le but de renforcer son influence aux États-Unis et plus tard de faire dérailler l’enquête et les poursuites contre Low pour des accusations de fraude découlant de l’effondrement de la souveraineté malaisienne. fonds patrimonial 1MBD. La star du hip-hop qui s’est fait connaître dans les années 1990 a été accusée d’avoir organisé des dons d’argent de ressortissants étrangers pour la campagne de réélection du président Barack Obama en 2012 et d’avoir déployé des efforts intensifs pour influencer l’administration du président Donald Trump afin qu’elle abandonne ou résolve les accusations portées contre Low.

Michel est en liberté sous caution depuis que les premières accusations ont été déposées dans cette affaire en 2019. La juge Colleen Kollar-Kotelly du tribunal de district américain, qui a supervisé le procès, lui a permis de rester en liberté en attendant la condamnation. Cela n’est pas encore programmé.

En partie à cause d’une ordonnance du tribunal gelant ses avoirs, Michel se trouvait dans une situation financière désastreuse avant et pendant le procès. Il a vendu les droits de ses enregistrements passés et a également cherché à récolter 2,6 millions de dollars pour sa défense en promettant une partie de ses avoirs gelés ou de ses gains futurs, Reuters a rapporté en mars.

Michel s’apprête à lancer mardi soir une tournée de retrouvailles des Fugees liée au 25e anniversaire de l’album solo de Lauryn Hill, « The Miseducation of Lauryn Hill ». Le programme annoncé – commençant mardi soir à Newark, dans le New Jersey, et passant par Washington samedi – comprend plus de 20 concerts, dont deux au Canada. On ne sait pas si Michel prévoit d’assister à tous les concerts.

Au-delà des affirmations liées à l’IA, la motion présente également une multitude d’autres arguments critiquant la manière dont Kenner a traité l’affaire. Les nouveaux avocats de Michel soutiennent que Kenner avait un conflit d’intérêts en raison d’une potentielle citation pour outrage au tribunal suite à des allégations selon lesquelles la défense aurait divulgué des pièces à conviction estampillées du grand jury. un journaliste de Bloomberg juste avant le début du procès.

Les nouveaux avocats affirment également que Kenner a fait preuve de « déficience » en ne cherchant pas à obtenir des procès séparés pour Michel sur les accusations de don de paille liées à la campagne Obama et les accusations liées à l’influence étrangère de l’ère Trump. Cette décision a peut-être été influencée par un « montant forfaitaire » convenu par Kenner avec Michel, selon la requête en nouveau procès.

« L’avocat de Michel a été déficient tout au long, probablement plus concentré sur la promotion de son programme d’IA et sur sa protection contre la procédure pour outrage que sur la défense zélée de Michel », a écrit Zeidenberg.