Pras et Jho Low de Fugees inculpés pour amener l’administration Trump à abandonner l’enquête

Les nouvelles accusations contre Low, 39 ans, et Michel, 48 ans, surviennent six mois après que l’ancien président Donald Trump a gracié l’ancien collecteur de fonds républicain Elliot Broidy dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité en octobre pour son rôle dans l’effort de lobbying illégal au nom de Low.

Un grand jury fédéral a frappé le financier malaisien en fuite Jho Low et le rappeur des Fugees Prakazrel « Pras » Michel avec de nouvelles accusations criminelles, les accusant d’avoir mené une campagne détournée pour amener l’administration Trump à abandonner une enquête sur Low et la société d’investissement 1MDB, et à renvoyer un dissident chinois en Chine.

Pras Michel du groupe Hip hop the Fugees se produit le 1er août 1996 à New York City, New York.

L’acte d’accusation émis jeudi par un grand jury à Washington accuse Low et Michel d’avoir comploté avec Broidy, une femme du nom de Nickie Lum Davis et d’autres « pour se lancer dans des campagnes de lobbying non divulguées sous la direction de Low et du vice-ministre de la Sécurité publique de la République populaire de Chine, respectivement », selon le ministère de la Justice.

Les objectifs de ces campagnes étaient « à la fois de faire abandonner l’enquête pour détournement de fonds 1MDB et les procédures de confiscation impliquant Low et d’autres et de renvoyer un dissident chinois en Chine ».

Ce dissident serait le milliardaire Guo Wengui, également connu sous les noms de Miles Kwok et Miles Guo.

Le nouvel acte d’accusation accuse également Michel et Low d’avoir comploté en vue de commettre un blanchiment d’argent lié aux campagnes d’influence à l’étranger, a déclaré le ministère de la Justice. Michel est en outre accusé de subornation de témoins et de complot en vue de faire de fausses déclarations à des banques.

Davis a plaidé coupable en août d’avoir violé la loi sur le lobbying étranger dans le cadre de l’enquête du ministère de la Justice concernant 1MDB.

Toujours en août dernier, l’ancien conseiller principal de Trump, Steve Bannon, a été arrêté sur le yacht de Guo, au large des côtes du Connecticut, pour des accusations criminelles fédérales l’accusant, lui et d’autres, d’avoir fraudé des milliers de donateurs par le biais d’une campagne de financement participatif pour construire en privé des sections d’un mur le long des États-Unis. -Frontière du Mexique. »

Trump a gracié Bannon lors de sa dernière nuit au pouvoir en janvier, en même temps qu’il a gracié Broidy.

La banque d’investissement Goldman Sachs a conclu l’année dernière un accord de poursuites différées avec le ministère de la Justice concernant le complot dans lequel la banque et son unité malaisienne ont violé les lois américaines sur la corruption en payant des responsables malaisiens et d’Abou Dhabi pour obtenir des affaires de 1MDB.

Goldman, qui a reçu environ 600 millions de dollars de frais pour les transactions obligataires qui ont financé la banque, a accepté de payer plus de 2,9 milliards de dollars dans le cadre de cet accord de poursuite différée.