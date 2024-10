Pras des Fugees accuse Lauryn Hill de trahison « mythique » lors d’une ponction d’argent qui a fait dérailler la tournée des retrouvailles : procès

La diva du hip-hop Lauryn Hill a trompé ses camarades du groupe Fugees de leur juste part des bénéfices d’une tournée de retrouvailles prévue qui a finalement échoué, selon un nouveau procès fédéral cinglant.

Prakazrel « Pras » Michel, membre du trio lauréat d’un Grammy, affirme dans la plainte déposée mardi devant le tribunal fédéral de Manhattan que le succès solo de Hill lui « est monté à la tête » et qu’elle était fatiguée de prendre le contrôle de la tournée – et un lion part des bénéfices attendus – tout en gardant le reste du groupe dans l’ignorance.

« Les trahisons sont toujours sinistres, mais plus le traître est proche, plus le mal est grand », peut-on lire dans l’introduction de la plainte de 28 pages. « Certains disent que Dieu vous donne des amis pour compenser votre famille.

Wyclef Jean, Lauryn Hill et Pras Michel – Fugees – à Los Angeles l’année dernière avant que leur tournée de retrouvailles ne soit interrompue. Getty Images

« Le Seigneur a dû être en congé le jour où il a associé Lauryn Hill à Wyclef Jean et Pras Michel », indique le procès, « parce que la trahison au sein de la fausse famille Fugees a atteint des proportions mythiques.

« C’est leur histoire de malheur. »

Michel affirme que Hill a profité du fait qu’il faisait face à des frais juridiques croissants dans le cadre d’une affaire de complot sans rapport dans laquelle il était impliqué dans une affaire de fraude de 4,5 milliards de dollars en Malaisie.

« Le stratagème de Hill pour apparaître comme le soi-disant sauveur de Michel était en réalité une tentative sournoise de se faire un gros profit en générant des millions de dollars grâce à une tournée des Fugees », indique le procès. « Hill savait qu’elle tenait Michel dans les cordes et n’a pas hésité à bondir et à profiter pleinement de son désespoir. »

Le procès accuse Hill de fraude, de rupture de contrat et d’autres réclamations et demande des dommages-intérêts non précisés.

Colline a répondu aux allégations dans un Instagram après le dépôt de la plainte, affirmant que « le procès sans fondement de Pras est plein de fausses allégations et d’attaques injustifiées ».

Lauryn Hill et Pras Michele se sont produits au Roots Picnic à Philadelphie l’année dernière avec Fugees avant que la tournée ne soit interrompue en raison de la « grave tension vocale » de Hill. Getty Images pour Live Nation Urbain

Lauryn Hill et Pras Michel se sont embrassés lors d’un spectacle à Philadelphie l’année dernière, avant qu’un procès cinglant ne révèle les troubles chez Fugees. Getty Images pour Live Nation Urbain

Elle a réfuté les affirmations du message en sept points, notamment selon lesquelles Michel aurait reçu une avance de 3 millions de dollars pour la tournée prévue – et aurait violé l’accord pour ne pas avoir remboursé l’argent après l’annulation de la tournée.

« Je n’ai pas pour mission de donner un coup de pied à qui que ce soit, surtout lorsqu’il est à terre, c’est pourquoi je n’ai pas répondu jusqu’à présent », a écrit Hill. « C’est absolument décourageant de voir Pras dans cette position, mon compagnon de groupe et quelqu’un que je considérais comme un ami. »

Fugees a émergé de South Orange, New Jersey, devenant une sensation hip-hop des années 1990 avec le hit de 1996 « Ready or Not », tandis que le premier solo historique de Hill deux ans plus tard, « The Miseducation of Lauryn Hill », est devenu le premier album hip-hop. pour remporter le Grammy de l’album de l’année.

Mais le groupe a rapidement cessé de se produire ensemble à quelques exceptions près, jusqu’à ce que des discussions sur des retrouvailles fassent surface en 2021 – lorsque les troubles internes au sein des Fugees ont commencé à atteindre le sommet, selon le procès.

« Pour la tournée proposée en 2021, Hill a tenté d’usurper le contrôle du groupe, y compris le contrôle exclusif de la marque Fugees et de tous les aspects financiers, créatifs et commerciaux de la tournée Fugees proposée », indique le communiqué.

Cependant, la tournée prévue a échoué lorsque Michel a hésité à ce que Hill reçoive les avances pour les spectacles.

« The Miseducation of Lauryn Hill » de Lauryn Hill en 1998 a été le premier disque hip-hop à remporter le prix Grammy de l' »Album de l’année ». Getty Images pour l’Académie d’enregistrement

L’année dernière, Fugees a pris la route pour célébrer le 25e anniversaire de « Miseducation » – mais a été interrompue lorsque Hill a déclaré qu’elle souffrait de « graves tensions vocales » et qu’elle ne pouvait pas continuer à jouer.

Cette année, le trio devait reprendre la route, mais ces concerts ont été annulés le mois dernier – selon Michel parce qu’il n’a pas voulu s’engager compte tenu des arrangements financiers.

Selon le procès, ses avocats ont affirmé que l’accord contractuel de Hill pour la tournée 2023 lui donnait une part de 40 % « dès le départ », avant le partage à trois de l’argent restant.