Prankster a dit à ses amis qu’il avait gagné un jackpot de loto de 328 000 £ – puis en a fait exploser des milliers pendant 13 heures

UN PRANKSTER a dit à ses amis qu’il avait remporté un gain de 328 000 £ à la loterie – puis en a soufflé des milliers sur une plieuse de 13 heures.

Dale Barnwell, 33 ans, a envoyé un texto à ses amis, leur disant de le rencontrer, habillé et botté, pour une célébration.

Le farceur Dale Barnwell (photographié avec son cousin Brad Birkett) a déclaré à ses amis qu’il avait remporté un gain de 328 000 £ à la loterie Crédit : Roland Léon / Le Soleil

Dale et Brad ont été rejoints par cinq amis qui sont sortis dans une cintreuse « de fête »

Cinq amis se sont présentés avec son cousin de 27 ans, Brad Birkett, qui était dans le coup.

Ils ont commencé à boire au Fox Inn à Nuneaton, Warks, et ont dépensé 200 £ en Jägerbombs.

Un ami a même commandé deux bouteilles de champagne Moët pour fêter ça.

Le groupe s’est rendu à Attleborough Arms dans la ville avant de se rendre au Grosvenor Casino, à Coventry, où Dale a dépensé 1 000 £.

Les cousins ​​ont dépensé environ 5 000 £ – et ont décidé d’annoncer dans The Sun qu’il s’agissait d’un canular.

Le plombier Dale a déclaré: «Je leur ai envoyé une vidéo de moi en costume en train de célébrer.

« Je l’ai fait pour essayer d’amener un pote à nous rencontrer en costume pour le filmer avec l’air stupide.

«Ça a dégénéré rapidement. J’avais économisé 2 100 £ et je me suis réveillé avec 80 £ et pas de téléphone. C’est beaucoup d’argent mais ça en valait la peine.

Brad a déclaré: «Dale leur a dit qu’il allait acheter les appartements dans lesquels il vit et l’appeler Barnwell Towers.

« C’est un bon marchand de liquidation. »

Les cousins ​​ont dépensé environ 5 000 £ – et ont décidé d’annoncer dans The Sun qu’il s’agissait d’un canular Crédit : Roland Léon / Le Soleil

Dale a déclaré: « J’avais économisé 2 100 £ et je me suis réveillé avec 80 £ et pas de téléphone » Crédit : Roland Léon / Le Soleil