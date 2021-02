Avec les Golden Globe annonçant leurs nominations pour cette année, il y a eu beaucoup de discussions sur les snubs et les surprises habituels alors que la Hollywood Foreign Press Association publiait sa liste. Parmi eux se trouvait la comédie dramatique Netflix Emily à Paris qui a été nominée pour deux catégories, l’une en tant que meilleure comédie ou série musicale et Lily Collins a remporté l’autre nomination pour la meilleure actrice.

Cependant, même si les acteurs et l’équipe étaient évidemment satisfaits des nominations, beaucoup, dont quelques-uns de la série, ont également été surpris compte tenu des critiques tièdes et parfois même négatives que la série a reçues lors de sa sortie sur le site de streaming. Même l’un des scénaristes de l’émission, Deborah Copaken, a fait écho aux sentiments et a écrit un article d’opinion pour Le gardien où elle a expliqué qu’en dépit d’être heureuse pour la nomination de sa propre émission, il aurait pu y avoir un concurrent beaucoup plus fort avec le Michaela Coel créé Je peux te détruire était peut-être le candidat le plus méritant.

Reprenant maintenant cela, un comédien basé aux États-Unis a réussi une farce élaborée sur Twitter en se faisant passer pour un écrivain dans l’émission Emily à Paris et a exprimé sa déception face à la nomination de l’émission. Abby Govindan, une comédienne amérindienne de Houston, au Texas, a lancé une série de tweets, se faisant passer pour l’un des scénaristes de l’émission.

en tant que créatrice d’Emily à Paris, puis-je juste dire … pourquoi diable avons-nous été nominés pour un Golden Globe LOL J’ai fait ce spectacle comme une farce – abby govindan (@abbygov) 3 février 2021

Govindan a continué la blague, et dans le cadre de celle-ci.

« Oui, je suis une Indienne qui a créé une émission sur une fille blanche à Paris. Pourquoi me soucierais-je de raconter des histoires diverses alors que je ne peux pas raconter des histoires diverses et en tirer 20 millions de dollars », a-t-elle tweeté plus tard.

oui je suis une femme indienne qui a créé une émission sur une fille blanche à Paris. Pourquoi me soucierais-je de raconter des histoires diverses alors que je ne peux pas raconter des histoires diverses et en tirer 20 millions de dollars – abby govindan (@abbygov) 4 février 2021

tout le monde m’en veut d’avoir créé Emily à Paris pendant que je me moque de vous tous depuis mon manoir de 5 étages. Oh regarde, un autre chèque à 8 chiffres de Netflix. Restez fou Xoxo – Abby Govindan (@abbygov) 4 février 2021

Suite aux tweets « vraiment convaincants » de Govindan, plusieurs points de vente en ligne ont même publié des articles sur le même sujet. Ils l’ont également créditée en tant qu’auteur de l’émission, qui a également été ajoutée à la page Wikipédia de l’émission dans le cadre de la blague que Govindan a jouée.

Twitter semblait également aimer la façon dont Govindan se dirigeait à propos de la blague et, essentiellement, des conversations autour de la représentation égale dans l’art et la culture.

J’espère qu’Abby Govindan reste attachée à la blague Emily in Paris. – Em (@emmacrellin) 7 février 2021

abby govindan est la personne la plus drôle sur ce site que cette saga Emily in Paris a été passionnante – le retour de ricky calzone (@ sun_lizard_823) 7 février 2021

@abbygov feindre d’être la créatrice d’Emily à Paris et que les médias croient qu’elle est mon truc idiot préféré sur Twitter cette semaine – Pole Doctress (@PoleDoctress) 7 février 2021

Comme beaucoup d’autres sur les réseaux sociaux, Govindan avait essentiellement tenté d’entamer une conversation sur la façon dont les nominations aux Golden Globes étaient dictées par la race, avec l’émission en tête d’affiche de Michaela Coel, I Could Destroy You, totalement snobée alors qu’elle méritait un hochement de tête à coup sûr, compte tenu la question délicate des agressions sexuelles qu’elle a si bien gérée.

Avec de plus en plus de conversations sur la race, la justice raciale et autour des personnes de couleur, cela le rend encore plus essentiel pour la représentation raciale dans les éléments de l’art et de la culture pop à l’heure actuelle, quelle que soit leur couleur mais juste en fonction des histoires qu’ils sont. récit.

Dans le cadre de la pièce, l’écrivain d’Emily Deborah Copaken a déclaré que même si elle était heureuse de la nomination de l’émission, elle était malheureusement triste du camouflet de Coel. « Que je puisse détruire vous n’avez pas obtenu un seul signe de tête aux Golden Globe n’est pas seulement faux, c’est ce qui ne va pas avec tout », a déclaré Copaken.