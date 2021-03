Prank Encounters Is Back: Voir les frayeurs en magasin pour la saison 2

Rencontres de farces est de retour juste à temps pour le poisson d’avril.

Le jeudi 4 mars, Netflix a publié une toute nouvelle bande-annonce pour la deuxième saison de la Gaten Matarazzo– un spectacle de farces organisé, Rencontres de farces. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, Netflix a décrit la série comme une «émission de farces terrifiante et hilarante» qui «emmène deux inconnus dans le tour surprise de leur vie».

Et, d’après ce que nous pouvons voir dans la nouvelle bande-annonce ci-dessous, la saison deux sera remplie de moments surnaturels et inattendus. En fait, la séquence qui vient de sortir s’est ouverte avec deux participants involontaires face à un homme avec une morsure mystérieuse.

Les concurrents confus sont avertis: « Les 15 prochaines minutes sont extrêmement critiques pour sa santé. »

Avant longtemps, des créatures ressemblant à des zombies, des araignées et plus encore laissent le couple pétrifié. « Ce qui se passe? » le Choses étranges la star demande au groupe avant de révéler: « Vous êtes dans mon émission, Rencontres de farces. «

Matarazzo a expliqué dans une voix off: « Ces deux cibles sans méfiance ne se sont jamais rencontrées, et ils n’ont aucune idée que tous ceux qu’ils sont sur le point de rencontrer sont tous des acteurs et tout ce qu’ils font sera filmé par des caméras cachées. »