Pranitha Subhash touche les pieds de son mari sur Bheemana Amavasya

L’année dernière, Pranitha Subhash a été critiquée pour s’être assise aux pieds de son mari pendant le Bheemana Amavasya pooja. Sa publication sur Instagram a suscité des réactions mitigées de la part des internautes.

L’actrice sud Pranitha Subhash a célébré le festival de Bheemana Amavasya le 17 juillet. L’actrice a pris son compte Instagram et a jeté un aperçu de la célébration du festival pour la longue vie des membres masculins d’une famille. Sur la photo publiée sur l’application de partage de photos, on peut voir l’actrice toucher les pieds de son mari. Elle est plus belle que jamais dans un salwar kameez jaune. Son message était accompagné d’une longue note indiquant que son geste ne devait pas être considéré comme un acte de patriarcat car le rituel a beaucoup de signification pour elle.





Pranitha Subhash a écrit sur Instagram : « Offrir une puja à l’occasion de Bheemana Amavasya ce matin. Pour vous, c’est peut-être une démonstration de patriarcat (d’après ce que j’ai vu l’année dernière, avec des pages de mèmes, etc., qui en débattent), mais pour moi, ça tient grande importance. Dans le Sanatana Dharma, la plupart des rituels ont une histoire pour justifier leur importance. Et affirmer que les rituels hindous sont patriarcaux est totalement sans fondement car c’est l’une des rares religions où les déesses sont vénérées de la même manière.



Pranitha Subhash a fait face à beaucoup de contrecoups pour ses photos de Bheemana Amavasya pooja de l’année dernière. Sur la photo, l’actrice a été vue assise aux pieds de son mari, ce qui a suscité des réactions mitigées de la part des internautes. Alors que certains ont qualifié le rituel de sexiste, d’autres l’ont félicitée pour rester en contact avec ses coutumes.

Réagissant aux trolls, elle a déclaré à ETimes : « Ce n’est pas parce que je suis actrice et que le domaine est connu pour son glamour que je ne peux pas suivre un rituel (sic). Eh bien, tout dans la vie a deux côtés. Mais dans ce cas, 90 % des gens avaient un bon mot à dire. Le reste, je l’ignore. »

Pranitha Subhash s’est mariée avec l’homme d’affaires Nitin Raju en 2021. Le couple a accueilli leur première-née, sa fille Arna en 2022.

Les prochains films de Pranitha Subhash

Pranitha Subhash est prête à faire ses débuts en malayalam avec D148. Mettant en vedette Dileep en tant que chef de file, le projet a été écrit et réalisé par Ratheesh Reghunandan. Le film est soutenu par Super Good Films et Iffaar Media.