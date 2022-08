Pranitha Subhash RÉAGIT aux critiques sur le poste où elle est assise aux pieds de son mari; dit: “Ce n’est pas un point à débattre”

Pranitha Subhash profite actuellement de la maternité et du temps passé avec sa famille. L’actrice a été très active sur les réseaux sociaux et a partagé de nombreuses photos et vidéos de ses moments réels. Il y a quelques jours, Pranitha Subhash a partagé une photo du Cérémonie Bheemana Amavasya. La photo montrait Pranitha assise près de son mari Nitin Rajules pieds. Il y a eu beaucoup de réactions à Publication Instagram de Pranitha qui comprenait également des critiques. La Hungama 2 l’actrice a réagi à la même chose maintenant…

Pranitha Subhash réagit aux critiques sur son post de Bheemana Amavasya

Le 28 juillet, Pranitha Subhash a posté une photo d’elle en train d’accomplir un rituel. Elle a été vue assise près des pieds de son mari, Nitin Raju. Le message a reçu beaucoup de critiques et a ouvert un débat sur la façon dont notre pays suit toujours toutes les choses patriarcales. Pranitha a réagi aux diverses réactions. Elle a dit qu’il y avait deux côtés à tout et a partagé qu’environ 90% des gens avaient de bonnes choses à dire sur son message. Pranitha a partagé qu’elle appartenait à l’industrie où tout est glamour. Mais cela ne signifie pas qu’elle ne peut pas suivre les rituels auxquels elle a grandi en regardant et en croyant. Pranitha Subhash a révélé qu’elle avait également fait le rituel l’année dernière lorsqu’elle était une jeune mariée. Cependant, elle n’avait pas posté de photo à ce sujet à l’époque. Pour les non-initiés, Bheemana Amavasya est une tradition suivie par les femmes hindoues qui prient pour la longue vie de leurs maris et des membres masculins de leurs familles.

Pranitha défend son poste

Le message de Pranitha Subhash est devenu l’une des plus grandes nouvelles du nouvelles de divertissement. L’actrice de Hungama 2 et Bhuj : The Pride of India a également ajouté qu’elle suivait tous les rituels et coutumes depuis longtemps. Pranitha dit qu’elle a toujours été une fille traditionnelle dans l’âme et qu’elle aime tout ce qui concerne les valeurs, la famille, les rituels, etc. Elle partage le fait qu’elle est une personne simple et que cela ne la dérange pas de vivre dans une famille commune. L’actrice a partagé qu’on peut être moderne mais qu’il ne faut pas oublier ses racines. Elle ajoute : “Sanatana dharma est un concept qui est si beau et qui embrasse tout le monde et j’y crois fermement.” Lorsqu’on lui a demandé pourquoi c’est seulement la femme qui prie pour la longue vie de son mari et non l’inverse, Pranitha dit : “Ce n’est pas un point à débattre. Nous prions tous pour la santé et le bien-être de chacun.”