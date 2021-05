Pranitha Subash se marie avec l’homme d’affaires Nitin Raju lors d’une cérémonie intime, des photos font surface en ligne

La beauté de l’Inde du Sud, Pranitha Subhash, lundi 31 mai, a surpris ses fans avec la nouvelle de son mariage. L’actrice polyglotte qui a travaillé dans plusieurs films à succès en kannada, tamoul et télougou, s’est mariée avec l’homme d’affaires Nitin Raju dimanche 30 mai.

Pranitha et Nitin se sont mariés lors d’une cérémonie intime en présence de leurs amis et de leur famille. L’actrice a annoncé la nouvelle sur son Instagram et s’est excusée auprès de ses fans pour ne pas avoir parlé du mariage et a cité les restrictions COVID-19 pour cela.

Dans une déclaration commune, Pranitha et Nitin ont déclaré: «C’est avec un grand bonheur que nous aimerions vous informer que nous nous sommes mariés le 30 mai 2021 lors d’une cérémonie très intime. Nous sommes extrêmement désolés de ne pas vous avoir informé de la date finalisée car jusqu’à la veille du mariage, nous ne savions pas quand le mariage aurait lieu en raison des restrictions actuelles de Covid. Nous n’avons pas voulu vous faire subir l’ambiguïté prolongée à propos de la date de notre mariage. »

« Veuillez accepter nos sincères excuses car nous n’aurions aimé rien de plus que nos proches fassent partie de notre journée spéciale. Vous comptez beaucoup pour nous et nous espérons célébrer ensemble lorsque les choses s’amélioreront », ont-ils ajouté.

Les félicitations ont afflué pour le couple nouvellement marié. Des photos des célébrations du mariage ont été partagées par un ami du couple sur les réseaux sociaux.

Héroïne #PranithaSubhash se marie avec l’homme d’affaires #NitinRaju lors d’une cérémonie de mariage privée. Félicitations au couple pour un nouveau départ @pranitasubhash pic.twitter.com/jbcNFCW7xw – L’équipe de BARaju (@baraju_SuperHit) 31 mai 2021

Pranitha a été vue pour la dernière fois dans « Gemini Ganeshanum Suruli Raajanum » avec la star d’Atharvaa en 2017 et a travaillé dans des films tels que « Saguni » et « Masss ». Pranitha est prête à faire ses débuts à Bollywood dans « Hungama 2 » de Priyadarshan, qui met également en vedette Shilpa Shetty et Paresh Rawal dans des rôles clés. Elle a également Ajay Devgn et Sanjay Dutt avec « Bhuj: The Pride of India » dans le pipeline.