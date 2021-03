Cesare Prandelli a démissionné après son deuxième mandat à la tête de la Fiorentina. Francesco Pecoraro / Getty Images

Cesare Prandelli a publié une déclaration puissante à la suite de sa décision de démissionner de son poste de directeur de la Fiorentina mardi, où il a déclaré qu’il avait démissionné en raison d’une « obscurité » qui s’était développée en lui.

L’ancien patron italien a également réussi à Parme, Valence et brièvement Rome, où il est parti sans prendre en charge un match officiel car sa femme est tombée malade.

– Serie A sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

Il a été absent du jeu pendant près de deux ans avant de courts séjours à Gênes et à la Fiorentina, où il a arrêté après seulement quatre mois à la tête.

« C’est la deuxième fois que je quitte la Fiorentina », a écrit Prandelli dans un communiqué. « Le premier dû à la volonté des autres.

«Aujourd’hui, à cause de ma décision. Dans la vie de chacun, outre les belles choses, nous accumulons aussi des déchets, du poison qui parfois revient d’un seul coup. En ce moment de ma vie, je me trouve dans un immense inconfort qui m’empêche de être qui je suis.

«J’ai vécu cette nouvelle expérience avec joie et amour, portée aussi par l’enthousiasme. C’est probablement parce que j’aime trop cette ville, à cause des beaux souvenirs sportifs que j’ai que j’ai été aveugle aux premiers signes que quelque chose n’allait pas. à droite, quelque chose n’allait pas exactement en moi.

« Ma décision vient de l’énorme responsabilité que j’ai d’abord et avant tout pour les joueurs et le club, mais aussi du respect que j’ai pour les supporters de la Fiorentina.

« Celui qui monte sur le terrain à ce niveau a sans aucun doute un talent spécifique. Celui qui a du talent est sensible et je ne voudrais jamais que mon propre inconfort soit perçu et conditionne les affichages de l’équipe. »

«Au cours de ces mois, une obscurité s’est développée en moi qui a changé ma façon de voir les choses. Je suis venu ici pour donner à 100%, mais dès que j’ai eu le sentiment que ce n’était plus possible, pour le bénéfice de tout le monde, je a pris du recul.

« Je veux remercier [owner] Rocco Commisso, et son incroyable famille, Joe Barone et Daniele Prade, toujours proches de moi et de l’équipe, mais surtout, je tiens à remercier Florence qui, je sais, comprendra.

« Je suis conscient que cela pourrait signifier la fin de ma carrière de manager, mais je n’ai aucun regret et je ne souhaite pas en avoir. Il est probable que ce monde, auquel j’ai fait partie toute ma vie, ne soit pas plus longtemps pour moi et je ne me reconnais plus. Je suis sûr que j’ai changé et que le monde bouge plus vite que je ne le pensais. Pour cette raison, je crois que le moment est venu pour moi de ne plus être traîné à cette vitesse et arrêter et redécouvrir qui je suis vraiment. «

Le deuxième passage de Prandelli en tant que manager de la Fiorentina l’a vu présider 21 matches de Serie A, ce qui a rapporté cinq victoires – dont une mémorable victoire 3-0 à l’extérieur contre la Juventus – et 10 défaites. Son dernier match était une défaite 3-2 à domicile contre l’AC Milan.

Lors de son premier passage avec le club de 2005 à 2010, il les a menés à des apparitions en Ligue des champions, tandis que l’ancien attaquant italien Luca Toni a remporté le Soulier d’or Europa 2006 alors qu’il était au club.

Le prédécesseur de Prandelli, Beppe Iachini, a été réengagé en tant que nouveau manager de la Fiorentina.