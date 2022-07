Pranavi Urs vise à remporter le cinquième titre lors de la 10e étape du Women’s Pro Golf Tour

Pranavi Urs, qui a gagné la semaine dernière au Bangalore Golf Club, a déjà gagné quatre fois cette saison et un autre succès cette semaine lui donnera la moitié des 10 événements terminés à la fin de cette semaine. Elle a également été finaliste dans deux autres épreuves. Ce fut une réalisation phénoménale pour la golfeuse de Mysore, qui a parfois dû s’asseoir en raison d’une blessure, même si elle est maintenant en pleine forme.

Seher Atwal cherchera à mettre fin à sa série de deuxièmes places, où elle a été lors des deux derniers événements – la huitième étape à la Karnataka Golf Association le mois dernier et la neuvième étape au Bangalore Golf Club la semaine dernière. à surveiller sera Hitaashee Bakshi, troisième la semaine dernière, et vainqueur des troisième et sixième manches du WPGT.

Sneha Singh, qui a fait ses débuts professionnels la semaine dernière, Neha Tripathi, qui vient de débuter en Europe sur le Ladies European Tour, Gaurika Bishnoi et Afshan Fatima seront les autres à surveiller. Il s’agit du quatrième événement consécutif ici, dont deux, le septième et maintenant le 10e, se déroulent au Prestige Golfshire.

