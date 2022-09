Pranavi Urs remporte le cinquième titre avec une marge de 5 coups sur le Women’s Pro Golf Tour

Pranavi Urs a poursuivi sa domination du Hero Women’s Pro Golf Tour, en remportant la 12e étape du Tour avec une énorme marge de cinq coups sur le parcours de la Hyderabad Golf Association.

Sans scores inférieurs à la normale et la plupart allant bien au-delà, les 2 sur 72 de Pranavi ont résisté confortablement tandis que le golfeur local Sneha Singh a tiré 1 sur 71 et est passé à la deuxième place aux côtés de l’amateur Kriti Chowhan, qui a eu deux bogeys dans les trois derniers trous. lors d’une huitième de finale.

C’était la cinquième victoire de Pranavi en 12 épreuves et elle a encore accru son avance sur l’Ordre du mérite des héros. Ses gains sont de Rs 12,24,500 tandis que la deuxième, HItaashee Bakshi, a Rs 8,62,700. Seher Atwal avec Rs 8,23,350 est troisième.

Gauri Karhade (71) et Seher Atwal (73) sont à égalité au quatrième rang à 6 sur 216, tandis que trois joueurs, Nayanika Sanga (71), l’amateur Heena Kang (73) et un autre amateur Vidhatri Urs (76) sont à égalité au sixième rang à 7- plus de 217.

Pranavi, commençant le tour final avec un coussin à quatre coups, a commencé de manière régulière avec cinq pars d’affilée. Elle a ensuite laissé tomber un double bogey sur le Par-5 sixième et l’a suivi avec un birdie au septième et un bogey au huitième pour tourner en 2 sur 36.

Kriti Chowhan, la rivale la plus proche de Pranavi, n’a pas pu gagner du terrain sur les neuf premiers puisqu’elle a commencé avec un doublé en premier et a ensuite eu un birdie et un bogey.

En revanche, Vidhatri s’est effondré avec 4 sur 38 sur les neuf premiers et Sneha Singh a progressé avec neuf pars sur les neuf premiers.

Pranavi a réussi deux birdies et deux bogeys consécutifs sur le neuf de retour et a terminé avec 72, tandis que Kriti a réussi un doublé sur le 11e Par-3 et un birdie sur le 16e Par-3 pour une ronde de 73.

Sneha a trouvé des birdies les 14e et 15e mais a également perdu des tirs les 13e, 16e et 18e et a terminé à 71, cinq derrière Pranavi. Vidhatri a eu trois bogeys contre un birdie sur le neuf de retour et a terminé la journée avec un 76 décevant et a glissé au sixième rang.

Jyotsana Singh, l’un des deux joueurs à avoir retourné une carte paire de 70, était neuvième à 218, tandis que Shweta Mansingh (70) et Saaniya Sharma (73) étaient à égalité au 10e rang.

Vainqueur de la 11e étape, Hitaashee Bakshi (75) et Asmitha Sathish (72) étaient à égalité au 12e rang à 220.

