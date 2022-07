Pranavi Urs garde Seher Atwal à distance pour remporter le 4e titre WPGT de la saison

Pranavi Urs a choisi quatre birdies en cinq trous sur les neuf derniers lors de la dernière manche de la neuvième étape du Women’s Pro Golf Tour au Bangalore Golf Club pour remporter le quatrième titre de la saison et étendre son avance au sommet de l’Ordre du Mérite.

Pranavi a tiré 2 sur 71 avec quatre birdies contre six bogeys et a totalisé 2 sur 209, tandis que Seher Atwal (71) avec un birdie contre deux bogeys, a totalisé 5 sur 212.

Le score et les conditions étaient plus difficiles cette semaine car aucun des joueurs n’a terminé avec un total sous la normale et il n’y a eu que deux tours sous la normale, un par Pranavi et un par Seher dans le tournoi.

Commençant le tour final avec une avance de trois coups sur le parcours Par-69 du Bangalore Golf Club, Pranavi a surmonté une charge précoce de Seher Atwal sur les 10 premiers trous. Alors que Seher perdait son élan, Pranavi s’est imposée et a couru vers la victoire par trois coups malgré une finition bogey-bogey.

Seher Atwal était 2-over pour les neuf premiers, tandis que Pranavi était 3-over. Cela a réduit l’avance d’un point. Au dixième, Pranavi a de nouveau boguey, tandis que Seher a réussi un birdie dans le trou pour un swing à deux coups qui a vu le deux niveaux avec huit trous à faire. Puis, entre le 12 et le 16, Pranavi a réussi quatre birdies et Seher n’a réussi que des pars.

Alors que Pranavi bogeyait les deux derniers trous, Seher a laissé tomber un tir le 18 et Pranavi avait trois avances, comme elle l’était au début de la journée, mais à présent, le trophée et le chèque du vainqueur étaient également les siens.

Pranavi, qui se sent en pleine forme et prête à aller à fond, a remporté les première, quatrième et septième étapes avant cette semaine. Elle a également terminé deuxième des cinquième et huitième manches. En bref, elle a terminé première ou deuxième dans six des neuf étapes disputées jusqu’à présent.

Alors que Seher Atwal a terminé deuxième pour la deuxième fois consécutive, Hitaashee Bakshi, vainqueur des troisième et sixième manches, a terminé troisième. Hitaashee en a cardé 72 pour un total de 215.

Sneha Singh, vainqueur du quatrième titre WPGT en tant qu’amateur, a terminé quatrième à ses débuts professionnels. Elle a obtenu le meilleur score de la ronde finale, pair 69, et a terminé avec un total de 216.

Oviya Reddi (70) et Gaurika Bishnoi (71) étaient à égalité au cinquième rang et Afshan Fatima (73) et Nayanika Sanga (76) étaient à égalité au septième. L’amateur Jasmine Shekar (72) a terminé neuvième tandis que Gauri Karhade (74) et Ananya Datar (76) étaient à égalité 10e.

La dixième étape du WPG Tour se tiendra également à Bangalore, mais au Prestige Golfshire du 20 au 22 juillet.

